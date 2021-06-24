Туризм під час пандемії: кому тепер можна в'їжджати до Німеччини

Після багатомісячних карантинних обмежень туристичні подорожі знову стають можливими в багатьох регіонах Європи. На тлі скорочень кількості заражень коронавірусом європейські країни знову відкриваються для туристів, і не тільки з ЄС. Так, наприкінці червня Німеччина відкрила свої кордони для туристів з третіх країн, у тому числі й з України.

Однак перед тим, як віправитися до Німеччини в туристичну поїздку або задля відвідування друзів, українцям необхідно мати не лише біометричні паспорти, але й щепитися від коронавірусної хвороби. Людина вважається повністю щепленою через 14 днів після отримання другої дози вакцини. При щепленні вакциною Johnson & Johnson достатньо однієї дози.

В'їзд до ФРН з України лише для вакцинованих туристів

Важливо пам’ятати, що право в'їзду до Німеччини мають ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, котрі вказані в списку німецького Інституту Пауля Ерліха (Paul-Ehrlich-Institut), зазначається, зокрема, на сайті посольства ФРН в Україні. Нині це препарати від BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Є в цьому списку й вакцина Covishield, котра виробляється в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. А от китайської вакцини CoronaVac, яка також використовується в Україні, поки що в списку Інституту Пауля Ерліха нема.

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Доказом вакцинації при в'їзді до Німеччини слугує цифровий COVID-сертифікат, ухвалений у ЄС, або інший аналогічний цифровий чи паперовий документ про вакцинацію. Цей документ має бути виписаний німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовами.

Для тих туристів з України, хто вже переніс коронавірусну хворобу, достатньо зробити перед в'їздом до ФРН лише одне щеплення. Крім того, вони мають документально довести, що справді перехворіли на ковід. Для цього необхідно мати позитивний ПЛР-тест та довідку про видужання німецькою, англійською, французькою, італійською чи іспанською мовою.

Територія ризику чи ні - ось у чому питання

Починаючи від 1 липня, значно простіше перетинати німецький кордон стало тим, хто проживає на території країн ЄС та в країнах, що входять до шенгенського простору. Зважаючи на зниження кількості заражень, більшість з цих країн більше не визнаються Німеччиною як територія ризику. Тож якщо країна не вважається "ризикованою", то при перетині кордону наземним транспортом пред'явлення доказів про щеплення, одужання чи негативний тест не вимагається. Між тим при перетині кордону Німеччини літаком, також для тих, хто повертається додому, ця вимога є чинною.

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Якщо ж країна ЄС чи шенгенського простору, з якої прибуває турист, визнається Німеччиною територією ризику, то до перетину кордону з Німеччиною треба заповнити спеціальний "формуляр на в'їзд" та пред'явити на кордоні негативний тест на коронавірус або підтвердження вакцинації чи одужання. У разі дотримання цих вимог перебування на карантині в Німеччині не є необхідним.

Занепокоєння через поширення дельта-варіанта

Нині особливе занепокоєння німецьких епідеміологів та політиків викликає стрімке поширення дельта-варіанта коронавірусу. Він відзначається високим ступенем заражуваності. Тому на в'їзд з країн, де поширюється цей варіант коронавірусу, як-от з Португалії, Індії, Великобританії чи Росії, досі накладені суворі обмеження. У Німеччину з таких країн можуть повернутись тільки її громадяни або особи, які мешкають у ФРН. Після повернення вони повинні 14 днів відбути на карантині, навіть якщо мають негативний текст чи є такими, що одужали від коронавірусу.