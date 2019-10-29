 Туреччина і РФ розпочали спільні патрулювання на півночі Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Туреччина і РФ розпочали спільні патрулювання на півночі Сирії

Турецькі та російські військові підрозділи, що патрулюють територію уздовж турецько-сирійського кордону, використовують під час патрулювання безпілотники.

Турецько-російський патруль на півночі Сирії

Турецько-російський патруль на півночі Сирії

Турецькі та російські військові в п’ятницю, 1 листопада, розпочали спільні патрулювання на півночі Сирії. "У рамках угоди, досягнутої з Російською Федерацією в Сочі 22 жовтня 2019 року, почалося перше спільне патрулювання турецьких і російських військових підрозділів із застосуванням безпілотників в районі Дербесі, на схід від Євфрату", - йдеться в повідомленні міністерства оборони Туреччини.

DW.COM

Сирійський президент Башар Асад сподівається, що угода між Росією та Туреччиною поверне курдські регіони у Сирії під контроль Дамаска. (01.11.2019)

Щодо можливої міжнародної місії на півночі Сирії треба думати, виходячи з домовленості між РФ і Туреччиною про спільне патрулювання цієї зони, вважає Маас. Раніше ідею про таку місію висловила міністерка оборони ФРН. (23.10.2019)

Раніше в адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана повідомляли, що спільні патрулі перевірятимуть, чи дійсно курдські формування залишили зону безпеки на північному сході Сирії. Йшлось про перевірку "вглиб" на 10 кілометрів від турецько-сирійського кордону. Сама "зона безпеки" має бути 30 кілометрів довжиною.

Між тим президент Сирії Башар Асад відкинув пропозицію, виголошену раніше міністеркою оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) про створення на півносі Сирії зони безпеки, контрольованої міжнародними силами, у тому числі Туреччиною і РФ. 

Натомість, як повідомлялось, Асад привітав домовленості РФ і Туреччини і висловив сподівання, що звільнення північних територій Сирії від курдів дозволить сирійській владі поновити над ними контроль, втрачений у 2012 році. При цьому Асад виходить з того, що російсько-турецькі домовленості мають тимчасовий характер. Раніше він закликав курдів до спільних дій проти Туреччини задля "звільнення сирійської землі".

Туреччина розпочала 9 жовтня наступ на півночі Сирії, задля звільнення цих територій від курдів і створення там "зони безпеки" для розміщення сирійських біженців, котрі нині перебувають в Туреччині.

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