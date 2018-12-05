 Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН

Стамбульський суд видав ордер на арешт колишнього головного редактора газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який зараз мешкає в ФРН. Його обвинувачують у підбурюванні до протестів у 2013 році.

У Туреччині хочуть арештувати Джана Дюндара

У Туреччині хочуть арештувати Джана Дюндара

Суд у Стамбулі видав ордер на арешт колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який з 2016 року проживає в Німеччині. Слідство звинувачує його в підбурюванні до масових безладів під час протестів у Туреччині в 2013 році, повідомила в середу, 5 грудня, турецька агенція Anadolu. Причиною протестів був намір влади вирубати дерева в стамбульському парку Гезі та віддати територію під будівництво торговельного центру.

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Судовий процес проти журналістів Cumhuriyet неодноразово критикували на Заході. Співробітники газети закиди у тероризмі відкидають. (25.04.2018)

Колишній головний редактор турецького видання Cumhuriyet Джан Дюндар, а також двоє німецьких викривачів здобули престижну премію. (01.12.2017)

На думку слідчих, Дюндар спільно з відомим громадським діячем та бізнесменом Османом Кавала "організував і поширив" протести у Стамбулі. Серед доказів називають публікації журналіста в соціальних мережах і телефонні розмови з Кавала, який був ув'язнений рік тому. Слідчі підозрюють, що Кавала фінансував антиурядові акції протесту у 2013 році і був пов'язаний з невдалою спробою державного перевороту, що він неодноразово заперечував, повідомляє агенція AFP.

У відповідь на видачу ордера на арешт Дюндар написав у своєму Twitter "Ми пишаємося", додавши хештег "Ми всі були в Гезі".

У 2016 році Дюндар був засуджений в Туреччині до п'яти років в'язниці нібито за розголошення державної таємниці. У травні 2015 він опублікував репортаж, в якому йшлося, що турецькі спецслужби постачали на вантажівках зброю до Сирії. Він провів у камері попереднього ув'язнення три місяці, проте був звільнений з-під варти. Під час слухання його справи Дюндар пережив замах на своє життя - його намагались застрелити. Згодом Дюндар емігрував до Німеччини.

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Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017)

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Суд над турецькими журналістами Cumhuriyet: погляд з екзилу (24.07.2017)  

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У Стамбулі розпочався суд проти 17 співробітників опозиційної газети Cumhuriyet. Їм загрожує до 43 років в’язниці. Один з обвинувачених - колишній головний редактор видання Джан Дюндар, який нині живе в Берліні. Журналіст розповів DW про своє життя в Німеччині та переслідування журналістів на батьківщині.

Türkei Istanbul Freilassung von Journalisten der Cumhuriyet

У Туреччині відпустили сімох журналістів газети Cumhuriyet 29.07.2017

Після дев'яти місяців попереднього ув'язнення з-за ґрат відпустили сімох журналістів турецької газети Cumhuriyet. Ще четверо їхніх колег залишаються під арештом.

Reporter ohne Grenzen - Cumhuriyet

Переслідування журналістів у Туреччині: туманна справа проти Cumhuriyet 24.07.2017

Процес проти 17 співробітників газети Cumhuriyet ґрунтується на таких звинуваченнях, як ймовірна підтримка "терористичних організацій". Він вважається тестом стану турецької юстиції.

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