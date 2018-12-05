Туреччина хоче арештувати журналіста Джана Дюндара, що мешкає у ФРН

Суд у Стамбулі видав ордер на арешт колишнього головного редактора турецької газети Cumhuriyet Джана Дюндара, який з 2016 року проживає в Німеччині. Слідство звинувачує його в підбурюванні до масових безладів під час протестів у Туреччині в 2013 році, повідомила в середу, 5 грудня, турецька агенція Anadolu. Причиною протестів був намір влади вирубати дерева в стамбульському парку Гезі та віддати територію під будівництво торговельного центру.

На думку слідчих, Дюндар спільно з відомим громадським діячем та бізнесменом Османом Кавала "організував і поширив" протести у Стамбулі. Серед доказів називають публікації журналіста в соціальних мережах і телефонні розмови з Кавала, який був ув'язнений рік тому. Слідчі підозрюють, що Кавала фінансував антиурядові акції протесту у 2013 році і був пов'язаний з невдалою спробою державного перевороту, що він неодноразово заперечував, повідомляє агенція AFP.

У відповідь на видачу ордера на арешт Дюндар написав у своєму Twitter "Ми пишаємося", додавши хештег "Ми всі були в Гезі".

У 2016 році Дюндар був засуджений в Туреччині до п'яти років в'язниці нібито за розголошення державної таємниці. У травні 2015 він опублікував репортаж, в якому йшлося, що турецькі спецслужби постачали на вантажівках зброю до Сирії. Він провів у камері попереднього ув'язнення три місяці, проте був звільнений з-під варти. Під час слухання його справи Дюндар пережив замах на своє життя - його намагались застрелити. Згодом Дюндар емігрував до Німеччини.