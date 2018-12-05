 Туреччина хоче арештувати екс-радників саудівського кронпринца | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2018

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Новини

Туреччина хоче арештувати екс-радників саудівського кронпринца

Стамбульський суд видав ордер на арешт двох колишніх радників кронпринца Саудівської Аравії, яких вважають причетними до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі.

Саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана підозрюють у причетності до вбивства журналіста

Саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана підозрюють у причетності до вбивства журналіста

Суд у Стамбулі у середу, 5 грудня, видав ордер на арешт двох колишніх радників саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана через їхню ймовірну причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Йдеться про колишнього радника королівського суду Сауда аль-Кахтані та колишнього заступника керівника розвідки Ахмеда аль-Ассірі, повідомила турецька агенція Anadolu. Вони обоє були звільнені після того, як Ер-Ріяд визнав факт вбивства журналіста, яке відбулося у саудівському консульстві у Стамбулі.

Головний прокурор Стамбула повідомив, що цих людей підозрюють у тому, що вони брали участь у плануванні жорстокого вбивства журналіста. За даними джерел в турецькому уряді, ордер на арешт цих підозрюваних означає сумніви Туреччини в тому, що Саудівська Аравія дійсно притягне винних у вбивстві журналіста до відповідальності.

"Міжнародна спільнота, здається, сумнівається у тому, що Саудівська Аравія має намір покарати винних за цей огидний злочин", - сказав один з турецьких чиновників, додавши, що видача підозрюваних Туреччині може розв'язати цю проблему. Загалом Туреччина вимагає видати їй 18 підозрюваних у цій справі, у тому числі 15 членів групи, яка скоїла вбивство репортера.

Тим часом Центральне розвідувальне управління США провело 4 грудня брифінг, присвячений  вбивству Хашоггі. Після нього голова комітету американського сенату з міжнародних відносин сенатор Боб Коркер та сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявили, що в них немає жодних сумнівів у тому, що за вбивством журналіста стоїть саудівський кронпринц, повідомила агенція AFP. За даними американських ЗМІ, ЦРУ має докази того, що наслідний принц обмінявся 11 повідомленнями з Саудом аль-Кахтані, який, як вважається, курирував вбивство журналіста.

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Вашингтон і надалі залишатиметься "надійним партнером" Ер-Ріяда навіть попри те, що саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман міг знати про вбивство Джамаля Хашоггі, заявив президент США Дональд Трамп. (20.11.2018)

Після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі досі не виявлено жодних слідів його тіла. Натомість ширяться численні здогадки. Експерти занепокоєні, що справа може просто "загубитись" в архівах. (21.11.2018)

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

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Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)

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