Туреччина хоче арештувати екс-радників саудівського кронпринца

Суд у Стамбулі у середу, 5 грудня, видав ордер на арешт двох колишніх радників саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана через їхню ймовірну причетність до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Йдеться про колишнього радника королівського суду Сауда аль-Кахтані та колишнього заступника керівника розвідки Ахмеда аль-Ассірі, повідомила турецька агенція Anadolu. Вони обоє були звільнені після того, як Ер-Ріяд визнав факт вбивства журналіста, яке відбулося у саудівському консульстві у Стамбулі.

Головний прокурор Стамбула повідомив, що цих людей підозрюють у тому, що вони брали участь у плануванні жорстокого вбивства журналіста. За даними джерел в турецькому уряді, ордер на арешт цих підозрюваних означає сумніви Туреччини в тому, що Саудівська Аравія дійсно притягне винних у вбивстві журналіста до відповідальності.

"Міжнародна спільнота, здається, сумнівається у тому, що Саудівська Аравія має намір покарати винних за цей огидний злочин", - сказав один з турецьких чиновників, додавши, що видача підозрюваних Туреччині може розв'язати цю проблему. Загалом Туреччина вимагає видати їй 18 підозрюваних у цій справі, у тому числі 15 членів групи, яка скоїла вбивство репортера.

Тим часом Центральне розвідувальне управління США провело 4 грудня брифінг, присвячений вбивству Хашоггі. Після нього голова комітету американського сенату з міжнародних відносин сенатор Боб Коркер та сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявили, що в них немає жодних сумнівів у тому, що за вбивством журналіста стоїть саудівський кронпринц, повідомила агенція AFP. За даними американських ЗМІ, ЦРУ має докази того, що наслідний принц обмінявся 11 повідомленнями з Саудом аль-Кахтані, який, як вважається, курирував вбивство журналіста.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Згодом Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з принцом-наступником бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у вбивстві журналіста. Прокуратура країни вимагає смертної кари для п'яти з них. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.