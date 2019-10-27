 Туреччина схопила дружину, сестру і зятя вбитого лідера ″Ісламської держави″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Новини

Туреччина схопила дружину, сестру і зятя вбитого лідера "Ісламської держави"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецькі військові схопили в Сирії дружину, сестру і зятя вбитого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган (фото з архіву)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 6 листопада, повідомив, що турецькі військові спіймали в Сирії дружину, сестру і зятя вбитого лідера "Ісламської держави" (ІД) Абу Бакра аль-Багдаді, інформує агенція Reuters. "США заявили, що аль-Багдаді вбив себе в тунелі. Вони розпочали комунікаційну кампанію з цього приводу", - заявив Ердоган під час виступу в університеті в Анкарі.

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Речник "Ісламської держави" Абу Хассан аль-Мухаджир був вбитий на півночі Сирії, заявив представник "Демократичних сил Сирії". Аль-Мухаджира називали "правою рукою" загиблого ватажка ісламістів аль-Багдаді. (28.10.2019)

Терористи "Ісламської держави" підтвердили загибель свого колишнього ватажка Абу Бакра аль-Багдаді та назвали ім'я його наступника: Абу Ібрагім аль-Хашемі Аль-Курайші. (31.10.2019)

"Утім, уперше я оголошу про це тут: ми спіймали його дружину і не робили з цього занадто багато шуму, як вони (США. - Ред.). Ми також схопили його сестру і зятя в Сирії", - додав Ердоган.

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про загибель ватажка терористів "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. За словами Трампа, аль-Багдаді вбив себе і ще трьох із шести своїх дітей, підірвавши на собі "пояс шахіда". Президент США наголосив, що лідер терористів "помер як собака".

Згодом, 28 жовтня, під час військової операції на півночі Сирії був вбитий речник ІД Абу Хассан аль-Мухаджир. А вже 31 жовтня терористи ІД підтвердили загибель аль-Багдаді та оголосили ім'я його наступника. Ним став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші. У ІД заявили, що вони не обмежують свою діяльність Близьким Сходом і продовжать "свою місію". 

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