 Туреччина стягує війська на кордон із Сирією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2019

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Новини

Туреччина стягує війська на кордон із Сирією

Туреччина стягує війська на сирійський кордон після того як президент країни Реджеп Таїп Ердоган анонсував наступ на курдів у сусідній країні.

Турецькі військові поблизу сирійського кордону, 4 жовтня 2019 року

Турецькі військові поблизу сирійського кордону, 4 жовтня 2019 року

Туреччина перекидає війська та техніку на кордон із Сирією, повідомляє агенція dpa з посиланням на дані агентства Anadolu. В ніч на неділю, 6 жовтня, до турецького прикордонного міста Аккакале на південному сході країни прибули дев'ять  вантажівок із військовою технікою та автобус із солдатами. Їх перекинули з міста Шанлиурфа, де в березні було відкрито командний центр для давно запланованого наступу.

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Повідомлення про наступ Туреччини на позиції сирійських курдів приголомшило західних партнерів, передусім США. Росія підтримує дії Анкари, оскільки бачить у них користь для Асада та Ірану. (22.01.2018)

Перебіг війни у Сирії визначає не лише президент Асад та опозиційні групи. Багато країн втручаються у конфлікт з різних причин: військових, релігійних, економічних або ж керуючись інтересами у сфері політики безпеки. (12.04.2018)

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бої точаться всередині міста. Президент Туреччини уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил. (18.03.2018)

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок наступальної операції турецької армії проти курдів на схід від річки Євфрат у Сирії "сьогодні або завтра". Він зазначив, що в операції братимуть участь сухопутні війська та авіація.

У відповідь, курди оголосили, що також прагнуть стабільності в регіоні, але готові до війни та оборони проти турецької армії.

Нагадаємо, у січні 2019 року Туреччина і США закликали до встановлення 32-кілометрової "зони безпеки" на півночі Сирії. Ердоган заявив, що зазначена зона захищатиме цивільних, стримуватиме потік біженців та триматиме "терористів на відстані". Однак курди відкинули цю пропозицію.

Туреччина наполягає на продовженні боротьби з курдськими YPG, яких Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану".

Проведення операції проти сирійських курдів на схід від річки Євфрат Ердоган анонсував ще 12 грудня 2018 року. Тоді він наголосив, що мета військової операції - "очистити райони на схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації". Утім, після цього президент США Дональд Трамп заявив про виведення з Сирії американських військ, а Ердоган відклав проведення операції проти курдів.

Нагадаємо, внаслідок проведеної на початку 2018 року операції "Оливкова гілка" турецькі війська та союзні підрозділи витіснили курдські загони з району Афрін. 

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