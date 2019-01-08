Туреччина стягує війська до сирійської провінції Ідліб

Туреччина стягує війська до кордону з провінцією Ідліб на півночі Сирії. У суботу, 12 січня, до турецької провінції Хатай прибули танки і броньовані автомобілі, передає інформагенція Reuters. Хатай межує з Ідлібом - останнім осередком повстанців у Сирії.

Служби безпеки Туреччини не коментують стягування військ і не підтверджують, чи готується Анкара до операції в Сирії.

Раніше держсекретар США Майк Помпео після переговорів із главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу висловив оптимізм, що Вашингтону й Анкарі вдасться розв'язати суперечку щодо курдських Загонів народної самооборони (YPG) на півночі Сирії.

Після звістки про виведення американських військ із Сирії курди побоюються воєнного наступу з боку Туреччини. США вважалися союзником YPG у боротьбі з "Ісламською державою". Анкара натомість називає цю організацію терористичною через її зв'язки з забороненою в Туреччині "Робітничою партією Курдистану" (РПК).

Помпео заявив, що Вашингтон визнає право Анкари захищатися від тероризму. "Але ми також знаємо, що ті, хто не є терористами і весь час боролися на нашому боці, заслуговують на захист", - цитує заяву Помпео Reuters.

Держсекретар США заявив, що необхідно обговорити з Туреччиною багато деталей. Він висловив оптимізм, що знайти компромісне рішення вдасться.

Дивитись відео 02:54 Now live 02:54 хв Поділитись Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2w8fZ Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)