Туреччина стягує війська до північної Сирії

Туреччина стягує свої війська на півночі Сирії до регіонів, контрольованих сирійськими курдами. Про це в неділю, 23 грудня, повідомила низка турецьких ЗМІ, а також спостерігачі в зоні конфлікту, передає агенція новин AP.

Цей процес спостерігається попри нещодавні заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про перенесення в часі запланованої наступальної операції турецьких військ на схід від річки Євфрат. Як повідомлялося, ця заява турецького лідера пролунала після того, як стало відомо про наміри США вивести своїх військових з Сирії.

Трамп знову поговорив з Ердоганом

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою. Під час перемовин сторони обговорили такі питання як боротьба проти терористичного угруповання "Ісламська держава", "спільне втручання" США та Туреччини в конфлікт у Сирії та "планомірне виведення військових США" з цього близькосхідного регіону, повідомив цього ж дня американський президент на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 12 грудня Реджеп Таїп Ердоган анонсував проведення нової операції проти сирійських курдів на схід від течії річки Євфрат. Ердоган також наголосив, що мета такої військової операції - "очистити схід від Євфрату від сепаратистської терористичної організації".

Анкара вважає курдські "Загони народної самооборони" (YPG) сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Турецька влада бореться з РПК, котра в Туреччині визнана терористичною організацією. На початку цього року турецька армія провела військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на витіснення курдських "Загонів народної самооборони" з району Афрін.

Унаслідок тої операції турецьким військам з союзниками у березні цього року вдалося взяти під контроль більшу частину району. Тоді ж Ердоган пообіцяв подальші військові операції на півночі Сирії з метою ліквідації підрозділів YPG, яких підтримують США та які відіграли важливу роль у боротьбі з "Ісламською державою".