Туреччина пропонує всебічну підтримку переговорів України та РФ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку за першу половину дня неділі, 24 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини дня неділі, 24 квітня (час київський).

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За два місяці російської війни в Україні майже 200 тисяч людей були примусово вивезені з України на територію РФ. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Їх садять в автобуси і, не питаючи дозволу, не питаючи їхньої волі, везуть на територію Російської Федерації, де забирають документи, віддають у концентраційні табори",- заявила вона. Віцепрем'єрка вчергове закликала ООН забезпечити відкриття гуманітарних коридорів для евакуації людей з небезпечних регіонів, зокрема, з Маріуполя. "Єдине, що може зараз виправдати пана Гутерріша в очах світової спільноти, це домовленість про відкриття гуманітарного коридору. Якщо ним не буде забезпечено режиму гарантування припинення вогню, йдеться насамперед про Маріуполь, то гріш-ціна ООН та таким поїздкам", - заявила вона. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідає Москву, а 28 квітня зустрінеться з Володимиром Зеленським.

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Зі США до Польщі прибули не менше шести американських важких транспортних літаків. На аеродромі польського міста Жешув за 90 кілометрів від кордону з Україною в неділю приземлилися два військово-транспортні літаки ВПС США C-17A Globemaster і декілька Boeing 747 американських транспортних компаній, зафрахтовані Пентагоном, пише "Інтерфакс" з посиланням на "західні авіаційні ресурси". Із Великобританії також прибув літак С-17А. У четвер президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні у розмірі 800 мільйонів доларів. У Пентагоні заявили, що постачання нових озброєнь почнеться найближчої доби.

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Російські військові встановлюють на окупованій території Харківської області обладнання російського мобільного оператора "Мегафон". Про це повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України. Там також вводять в обіг російські рублі, а місцеве населення агітують закуповувати товари та ліки у Росії, йдеться у повідомленні. Російські сили також ширять чутки серед місцевого населення про те, що "Харків вже майже окупований росіянами", пише розвідка.

++15:10++

Туреччина надаватиме всебічну підтримку переговорам між Росією та Україною, пообіцяв президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган Володимиру Зеленському у телефонній розмові, повідомляє пресслужба турецького президента. Ердоган також наголосив, що має бути забезпечена евакуація поранених та цивільних осіб із українського міста Маріуполя.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з Ердоганом необхідність "негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових". Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з Туреччиною та іншими країнами гарантій безпеки для України", - написав Зеленський у Twitter у неділю.

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У Києві розчаровані позицією глави МЗС Австрії Александра Шалленберґа (Alexander Schallenberg), котрий, як повідомили австрійські ЗМІ, вважає, що Україні не варто пропонувати повноцінне членство в Євросоюзі. Про це виданню "Європейська правда" заявив речник МЗС Олег Ніколенко. "Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об'єднаної Європи" - сказав він. За словами речника українського зовнішньополітичного відомства, такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України.

Раніше австрійські ЗМІ повідомили, що Шалленберґ виступив з вимогою виявити більше гнучкості щодо інтеграції України в ЄС, запропонувавши Україні замість повноцінного членства в спільноті поглиблену економічну інтеграцію та подальше зближення.