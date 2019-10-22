Туреччина погодилася подовжити перемир'я на північному сході Сирії ще на 150 годин. Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі президента РФ Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана у вівторок, 22 жовтня, в Сочі, інформує агентство dpa.

Як зазначив згодом сам Ердоган, упродовж 150 годин курдські "Загони народної самооборони" (YPG) та важкі озброєння будуть відсунуті на 30 кілометрів вглиб Сирії, інформує агенція новин "Інтерфакс". Перемир'я набуде чинності опівдні 23 жовтня.

Схема запропонованої Туреччиною буферної зони

Президент Туреччини зазначив, що Росія і Туреччина здійснюватимуть спільне патрулювання у десятикілометровій частині території.

Нагадаємо, термін дії перемир'я спливав увечері 22 жовтня, про нього домовилися минулого тижня під час візиту до Анкари віцепрезидента США Майка Пенса. В обмін на призупинення наступу турецької армії на курдські формування на території Сирії Анкара вимагала відведення курдами підрозділів із прикордонної зони завширшки понад 30 кілометрів та завдовжки 120 кілометрів на схід від річки Євфрат.