 Туреччина оголосила про плани нового наступу на курдів у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2022

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Новини

Туреччина оголосила про плани нового наступу на курдів у Сирії

Анкара має намір створити на кордоні з Сирією зону завширшки 30 кілометрів "для придушення терористичних загроз, що походять з цього регіону", заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Анкара планує найближчим часом провести новий наступ на курдів у Сирії, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 23 травня. Метою цієї операції, за його словами, має стати створення уздовж південного кордону його країни зони безпеки завширшки 30 кілометрів, що має служити "для придушення терористичних загроз, що походять з цього регіону".

Анкара називає терористичними організаціями "Робітничу партію Курдистану" (РПК) та "Загони народної самооборони" (YPG, входять до складу альянсу "Демократичні сили Сирії").

14 травня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на позачерговій неформальній зустрічі голів МЗС країни-членів НАТО у Берліні заявив, що більшість жителів Туреччини виступають проти прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО саме тому, що ці країни "відкрито висловлюють підтримку РПК та YPG".

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Зі свого боку, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сказав тоді, що збирається обговорити зі свої турецьким колегою розбіжності, що існують, та висловив упевненість, що їм "вдасться знайти розв'язання проблеми".

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