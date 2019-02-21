 Туреччина не подовжила акредитацію двом німецьким журналістам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Туреччина не подовжила акредитацію двом німецьким журналістам

На прохання подовжити акредитацію двом журналістам німецького суспільно-правового телеканалу ZDF турецька влада відповіла відмовою. МЗС ФРН протестує проти цього рішення.

ZDF

Влада Туреччини відмовилась подовжити акредитацію двом журналістам німецького суспільно-правового телеканалу ZDF. У п'ятницю, 1 березня, телерепортери Йорґ Бразе (Jörg Brase) та Томас Зайберт (Thomas Seibert) не отримали подовження своєї акредитації в Туреччині.

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За словами керівництва телеканалу, Йорґ Бразе, який досі керував корпунктом ZDF у Стамбулі, взагалі не отримав жодного пояснення причини такого рішення. У телеканалі наголошують, що такі дії турецької влади "позбавляють ZDF можливості вести трансляцію новин" з Туреччини, цитує агенція новин AFP. З огляду на те, що німецький телеканал упродовж десятиліть повідомляв зі своєї власної студії в Стамбулі, такий крок Туреччини "цілком незрозумілий", наголосили в керівництві ZDF.

Томас Зайберт розповів журналістам AFP, що він отримав електронною поштою повідомлення від відділу служби інформації турецького парламенту, в якому так само жодним словом не згадувалися причини в відмові подовжити йому акредитацію. 55-річний журналіст працював у Туреччині протягом 22 років. Окрім роботи в ZDF, Зайберт надсилав також матеріали й для берлінського видання Tagesspiegel.

Офіційний Берлін критикує

Такі дії турецьких чиновників викликали різку критику з боку МЗС ФРН. Ввечері того ж дня речниця зовнішньополітичного відомства Німеччини Марія Адебар (Maria Adebahr) заявила, що для відмови в подовженні акредитації німецьких журналістів не можна знайти "розумного пояснення".

Як стало відомо AFP з поінформованих джерел, у Туреччині чекають подовження акредитації близько 80 журналістів-іноземців, серед яких багато німців.

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