 Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2019

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Новини

Туреччина не відмовиться від використання російських ЗРК С-400

У Туреччині підкреслили, що Анкара закупила російську техніку для того, щоб використовувати її. Напередодні міноборони країни повідомило про останні поставки ЗРК.

Туреччина збирається використовувати ЗРК С-400

Туреччина збирається використовувати ЗРК С-400

Туреччина закупила у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 для того, щоб використовувати їх, заявив глава Департаменту оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у інтерв'ю телеканалу CNN Turk у суботу, 16 листопада. Заява пролунала за кілька днів після переговорів у Вашингтоні між президентами Туреччини і США Реджепом Таїпом Ердоганом і Дональдом Трампом.

"Некоректно сказати, що ми просто не будемо використовувати їх, коли йдеться про систему, яку ми закупили для власних потреб і за яку ми заплатили стільки грошей. Нам треба йти далі і поважати підписані нами угоди ", - зазначив Ісмаїл Демір.

Він також повідомив, що турецький персонал продовжує вивчати в Росії використання С-400, але в Туреччині не буде російських фахівців, які будуть керувати цими комплексами.

Нагадаємо, що напередодні міністерство оборони Туреччини повідомило про завершення поставок другої батареї придбаного російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400.

Російські системи протиповітряної оборони надійшли до Туреччини попри різкий спротив та постійну критику з боку США. Вашингтон закидав Туреччині, яка є союзникцею по Північноатлантичному альянсу (НАТО), що придбання цих систем може надати росіянам інформацію про вразливі місця новітнього американського бойового літака F-35.

Через те, що Анкара відмовлялася дослухатися до Вашингтона, адміністрація Дональда Трампа відмовилися від поставок Туреччині винищувачів F-35.

 

DW.COM

Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400

Придбаний новітній російський зенітно-ракетний комплекс турецькі військові збираються поставити на озброєння в квітні 2020 року, повідомили в міноборони Туреччини. (15.09.2019)  

США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК

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