 Туреччина має докази вбивства Хашкаджі у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Туреччина має докази вбивства Хашкаджі у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ

У турецького уряду є аудіо- та відеодокази того, що журналіста Джамаля Хашкаджі вбили у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, пише видання The Washington Post. На записах чути, як його допитують та б'ють.

Джамаль Хашкаджі зник у консульстві Саудівської Аравії 2 жовтня

Джамаль Хашкаджі зник у консульстві Саудівської Аравії 2 жовтня

Турецький уряд має аудіо- та відеозаписи, які підтверджують, що оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашкаджі був вбитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це у четвер, 11 жовтня, повідомило видання The Washington Post з посиланням на турецьких та американських чиновників.

Записи свідчать, що охорона консульства затримала журналіста 2 жовтня після того, як він увійшов туди за документами для одруження. Згодом його вбили, а тіло - розчленували. "Голос, записаний у приміщенні консульства, розповідає, що сталося із Джамалем після того, як він туди увійшов", - сказало газеті джерело, знайоме із записами.

"Ви можете почути його голос і голоси людей, які розмовляють арабською. Ви можете почути, як його допитували, катували і потім вбили", - зазначив співрозмовник видання. Друге джерело розповіло, що на записах чути, як журналіста б'ють.

Турецькі чиновники повідомили про зміст записів американській стороні. Утім, невідомо, чи дивилися або слухали записи американські чиновники.

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Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацював з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього одруження документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона згодом сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Туреччина розслідує зникнення саудівського журналіста. Радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що Хашкаджі могли вбити в генконсульстві. За дві години після того, як він зайшов в будівлю, звідти виїхали шість автомобілів, в тому числі два чорних фургони з дипломатичними номерами. Поліція Туреччини підозрює, що в них могли вивезти журналіста або його тіло.

Джамаль Хашкаджі працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював базований у Бахрейні телеканал Al-Arab. Журналіст відомий своїми критичними публікаціями щодо влади Саудівської Аравії, у 2017 році він переїхав до США. Журналіст писав статті для газети The Washington Post про ситуацію в Саудівській Аравії.

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