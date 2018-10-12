Туреччина має докази вбивства Хашкаджі у консульстві Саудівської Аравії - ЗМІ

Турецький уряд має аудіо- та відеозаписи, які підтверджують, що оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашкаджі був вбитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це у четвер, 11 жовтня, повідомило видання The Washington Post з посиланням на турецьких та американських чиновників.

Записи свідчать, що охорона консульства затримала журналіста 2 жовтня після того, як він увійшов туди за документами для одруження. Згодом його вбили, а тіло - розчленували. "Голос, записаний у приміщенні консульства, розповідає, що сталося із Джамалем після того, як він туди увійшов", - сказало газеті джерело, знайоме із записами.

"Ви можете почути його голос і голоси людей, які розмовляють арабською. Ви можете почути, як його допитували, катували і потім вбили", - зазначив співрозмовник видання. Друге джерело розповіло, що на записах чути, як журналіста б'ють.

Турецькі чиновники повідомили про зміст записів американській стороні. Утім, невідомо, чи дивилися або слухали записи американські чиновники.

Нагадаємо, що 59-річний Хашкаджі, який співпрацював з газетою The Washington Post, 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою в генконсульство Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього одруження документи. Його наречену в будівлю не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашкаджі вже пішов з консульства. Вона згодом сказала, що не довіряє цій інформації і не знає, де зараз перебуває журналіст.

Туреччина розслідує зникнення саудівського журналіста. Радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що Хашкаджі могли вбити в генконсульстві. За дві години після того, як він зайшов в будівлю, звідти виїхали шість автомобілів, в тому числі два чорних фургони з дипломатичними номерами. Поліція Туреччини підозрює, що в них могли вивезти журналіста або його тіло.

Джамаль Хашкаджі працював головним редактором саудівської газети Al-Watan, а також очолював базований у Бахрейні телеканал Al-Arab. Журналіст відомий своїми критичними публікаціями щодо влади Саудівської Аравії, у 2017 році він переїхав до США. Журналіст писав статті для газети The Washington Post про ситуацію в Саудівській Аравії.