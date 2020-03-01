Туреччина збила два військових літаки сирійської армії

Турецькі військові під час бойових дій у сирійській провінції Ідліб у неділю, 1 березня, збили два літаки Су-24 військово-повітряних сил (ВПС) Сирії. "Знищено три системи протиповітряної оборони, в тому числі і ту, яка збила наш безпілотник. Збиті два сирійських Су-24", - повідомила турецька армія.

Дамаск підтвердив збиття двох своїх літаків. За даними сирійської армії, пілоти не постраждали, їм вдалося катапультуватися.

Окрім того, турецька армія обстріляла сирійський військовий аеродром "Нейраб" у провінції Алеппо, повідомила турецька агенція Anadolu.

Дані про жертви турецьких обстрілів різняться

Тим часом міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив 1 березня, що з 27 лютого турецькі військові знищили один дрон, вісім вертольотів, 103 танки, 72 гаубиці, ракетні установки та шість систем протиповітряної оборони армії Башара Асада.

За його словами, 2212 сирійських військових та бійців союзних армії Асада сил було "нейтралізовано" - цим терміном позначають вбитих, поранених або ж захоплених у полон. Водночас Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що з 27 лютого було вбито лише 74 сирійських військових та представників проурядових формувань.

Кремль готує зустріч Путіна та Ердогана

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і та його турецький колега Мевлют Чавушоглу 1 березня телефоном обговорили врегулювання ситуації в Сирії та зустріч з цього питання лідерів обох держав. Передбачається, що переговори президентів Росії і Туреччини - Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана - відбудуться у Москві 5 або 6 березня, повідомили в Кремлі.

Нагадаємо, раніше цього дня Хулусі Акар оголосив про початок турецької військової операції в Сирії "Весняний щит". Кілька днів тому в результаті удару сирійської авіації в Ідлібі загинули 33 турецьких військових і ще 36 отримали поранення.