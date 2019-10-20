Туреччина заявила про загибель військового у Сирії

Під час оголошеного до 22 жовтня режиму припинення вогню Туреччина та курдські формування у Сирії звинувачують один одного в його порушенні. За даними міністерства оборони Туреччини, у неділю, 20 жовтня, біля міста Тель-Аб'яд загинув один турецький військовий та ще один дістав поранення. Анкара звинувачує в атаці курдські "Загони народної самооборони" (YPG). Турецькі військові відбили наступ та залишаються прихильними режиму припинення вогню, зазначили в міноборони Туреччини.
Перед цим Туреччина закликала США використати свій вплив для забезпечення виведення курдських формувань з півночі Сирії. Анкара та курдські загони обвинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню.
Як повідомлялось, 17 жовтня після тривалих переговорів віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара повідомила про призупинення наступальної операції проти сирійських курдів у північно-східній частині Сирії, яка триває з 9 жовтня. Планується, що перемир'я триватиме 120 годин, щоб дати можливість сирійським курдам безпечно відступити зі своїх позицій на відстань 32 кілометрів від сирійського-турецького кордону.
За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, унаслідок цього відступу курдів має утворитися так звана "зона безпеки". Ця буферна зона перебуватиме під контролем турецьких збройних сил. Водночас глава турецького МЗС дав зрозуміти, що наразі йдеться лише про призупинення операції, а не про цілковите припинення вогню.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Сирійська лавка
Квартал Ізміра Басман відомий як оплот контрабандистів людей. Тим не менш, багато сирійських біженців захотіли лишитися тут та відкрили сирійські лавки та ресторани. Директор ізмірської Спілки допомоги сирійським біженцям Мохамед Салех пояснює, що більшість відкриває бізнес на своїх турецьких друзів.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Безробітні та покинуті
Оплата рахунків - не єдина проблема біженців. Більшість з них не має роботи та розганяє нудьгу у кафе. У сирійців немає доступу до медичного обслуговування. Саме тому німецька студентка-медик Леа Вільмзен безкоштовно відвідує хворих на дому. "На відміну від таборів, у місті біженці розпорошуються і їх складніше знайти", - каже вона.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Відвідування на дому
Вільмзен відвідує біженців у Басмані разом із перекладачем. Вона вислуховує розповідь матері про хронічне захворювання дихальних шляхів своєї дитини. На думку студентки, хвороба особливо загострюється через вогкість квартири, де мешкає сім'я біженців. У двокімнатному приміщенні 14 осіб ночують на матрацах.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Діти вулиці
На розі вулиці граються діти, поруч продають рятувальні жилети. В основному діти-біженці не ходять до школи. Часто вони змушені братися за нескладну роботу, щоб домогти родині. Одного разу Вільмзен довелось оглядати шестирічного хлопчика, якого побили та пограбували, коли він продавав паперові серветки.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Побудова центру для біженців
Колишній працівник профспілки Яльчин Янік ремонтує покинуту будівлю, щоб зробити там комплекс для біженців. "Я допомагаю біженцям, як протягом багатьох років допомагав робітникам, - каже він. - Ми створюємо спільний простір, щоб біженці могли відчувати себе у гостинній атмосфері. Прагнемо закрити "дірки", які залишив наш уряд".
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Не викликати залежність
Кріс Даулінг працює разом з Яніком на громадських засадах. Він часто прогулюється вулицями Басмана. Важливо допомагати біженцям, каже він, проте не варто перехоплювати через край. "Ми б не хотіли, щоб люди ставали залежними від допомоги. Хочеться, щоб вони знали свої права, знайшли своє місце у суспільстві, роботу та відбудували б своє життя", - пояснює він.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Проблеми з житлом
Корпус милосердя, створена ЄС гуманітарна організація, нещодавно відкрила офіс у Ізмірі. Організація допомагає нужденним біженцям, консультує їх та видає талони на товари та послуги. Корпус також оплачує санацію забруднених квартир, які часто доводиться знімати біженцям.
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Оплот контрабанди
Попри зусилля волонтерів, більшість прибулих до Ізміру біженців шукає зв'язок із нелегальними перевізниками. Приміром тут, на площі Басман. "Ми знаємо, що люди не втримуються від угод з контрабандистами, - каже Аліфе Їлдіз з ізмірівського відділення Корпусу милосердя. - Це можна вирішити лише політичним шляхом. Ми тут для допомоги нужденним".
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У вигнанні: життя сирійців у турецькому Ізмірі
Безпечна переправа
До грецького острова Хіос звідси лише кілька кілометрів. Багато місцевих намагаються втримати біженців від спроб перетнути море за допомогою надувного човна. Одна з них - Нур Сахіноглу, працівниця гуманітарної організації Imece Inisiyatifi Cesme. "Коли хочете вирушати, переправляйтеся безпечно, - каже вона. - Попросіть про притулок з Туреччини та візьміть підходящого човна".
Автор: Дієго Куполо, Стас Соколов