Туреччина заявила про загибель військового у Сирії

Під час оголошеного до 22 жовтня режиму припинення вогню Туреччина та курдські формування у Сирії звинувачують один одного в його порушенні. За даними міністерства оборони Туреччини, у неділю, 20 жовтня, біля міста Тель-Аб'яд загинув один турецький військовий та ще один дістав поранення. Анкара звинувачує в атаці курдські "Загони народної самооборони" (YPG). Турецькі військові відбили наступ та залишаються прихильними режиму припинення вогню, зазначили в міноборони Туреччини.

Перед цим Туреччина закликала США використати свій вплив для забезпечення виведення курдських формувань з півночі Сирії. Анкара та курдські загони обвинуватили один одного у порушенні режиму припинення вогню.

Як повідомлялось, 17 жовтня після тривалих переговорів віцепрезидента США Майка Пенса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Анкара повідомила про призупинення наступальної операції проти сирійських курдів у північно-східній частині Сирії, яка триває з 9 жовтня. Планується, що перемир'я триватиме 120 годин, щоб дати можливість сирійським курдам безпечно відступити зі своїх позицій на відстань 32 кілометрів від сирійського-турецького кордону.

За словами міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, унаслідок цього відступу курдів має утворитися так звана "зона безпеки". Ця буферна зона перебуватиме під контролем турецьких збройних сил. Водночас глава турецького МЗС дав зрозуміти, що наразі йдеться лише про призупинення операції, а не про цілковите припинення вогню.