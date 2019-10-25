 Туреччина заявила про загибель військового на північному сході Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Туреччина заявила про загибель військового на північному сході Сирії

У Міністерстві оборони Туреччини повідомили про загибель військового та звинуватили у цьому курдські загони YPG.

Турецькі військові у Тель-Аб'яді на півночі Сирії

Турецькі військові у Тель-Аб'яді на півночі Сирії

Міністерство оборони Туреччини повідомило про загибель в неділю, 27 жовтня, турецького військового на північному сході Сирії. У міноборони стверджують, що причиною став обстріл з боку курдських "Загонів народної самооборони"(YPG).

У міністерстві додали, що ще п'ятеро "співробітників" отримали поранення внаслідок нападу в районі Рас-аль-Айн, розташованого поблизу сирійсько-турецького кордону. При цьому в міністерстві не уточнили, чи були поранені солдатами, зазначає агенція новин dpa.

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Їх обстріляли при здійсненні "розвідувальної і спостережної місії", кажуть у відомстві. Турецький патруль відкрив вогонь у відповідь та "нейтралізував цілі", стверджують в міноборони. Представники курдських формувань поки не прокоментували інцидент.

Тим часом Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про сутички між курдськими бійцями та представниками союзних турецькій армії збройних формувань. У боях в районі між містами Таль-Тамр та Рас-аль-Айн 26 жовтня загинули щонайменше 15 осіб - шестеро курдів та дев'ятеро з боку протурецьких сил, кажуть спостерігачі, які спираються на мережу інформаторів у Сирії, інформує агентство новин AFP.

Нагадаємо, Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію проти YPG на північному сході Сирії, маючи намір звільнити прилеглу до турецького кордону територію від, як каже Анкара, "терористів" та організувати там "зону безпеки". У ній турецький уряд планує розмістити значну кількість сирійських біженців.

Дипломатичні зусилля США призвели спершу до домовленості про призупинення операції на 120 годин з метою відступу курдів з 30-кілометрової прикордонної зони. Курди заявили згодом про виведення своїх сил з Рас-аль-Айна та продовження відступу з інших районів.

22 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент Росії Володимир Путін домовилися щодо спільних дій на півночі Сирії. Меморандум передбачає продовження перемир'я на 150 годин, а згодом також і спільне патрулювання військовими обох країн прикордонної зони. Коментуючи домовленості, глава МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що заплановані дії та зобов'язання в рамках меморандуму забезпечують припинення кровопролиття, а також вихід сирійських прикордонників на сирійсько-турецький кордон.

Infografik Karte Sicherheitszonen Syrien UK

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