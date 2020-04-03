Туреччина запровадила комендантську годину на дві доби у 31 провінції
Перед початком дії заборони виходити з дому, про яку турецький уряд оголосив лише за дві години, перед магазинами та аптеками у країні вишукались великі черги.
Натовп перед одним з магазинів у Стамбулі
Турецький уряд заборонив мешканцям 31 провінції виходити з дому протягом 48 годин. Комендантська година почала діяти з опівночі п'ятниці, 10 квітня, та триватиме до опівночі неділі, 12 квітня, оголосило міністерство внутрішніх справ лише за дві години до початку дії обмеження.
Заборона залишати будинки була запроваджена зокрема в Анкарі та Стамбулі, де загалом мешкає понад 20 мільйонів людей. Комендантська година була запроваджена через побоювання, що внаслідок хорошої погоди люди не дотримуватимуться рекомендацій влади залишатися вдома.
"Ми закликаємо всіх громадян, які проживають у цій 31 провінції, залишатися на цих вихідних вдома та не панікувати", - написав у Twitter директор з комунікацій уряду Фахреттін Алтун.
Одразу після оголошення про комендантську годину перед багатьма магазинами та на ринках вишукались великі черги людей, які намагалися скупити продукти на кілька днів. Також спостерігались натовпи перед банками та аптеками, передає агенція AFP.
Багато людей були без захисних масок та ігнорували правило про дотримання дистанції. Щонайменше в одному з районів Стамбула стались сутички, повідомив телеканал Halk TV.
Пізніше уряд оголосив, що пекарні, аптеки та магазини з товарами першої необхідності залишаться відкритими попри комендантську годину. Також продовжать працювати деякі стратегічно важливі енергетичні компанії та автозаправні станції.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 11 квітня в Туреччині коронавірусом заразилось понад 47 тисяч людей, понад тисяча інфікованих померло.
Дивитись відео04:47
Поділитись
Коронавірус: яких заходів вживають у Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (20.03.2020)
Коронавірус: яких заходів вживають у Римі, Берліні, Лондоні та Вашингтоні (20.03.2020)
Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.