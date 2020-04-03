Туреччина запровадила комендантську годину на дві доби у 31 провінції

Турецький уряд заборонив мешканцям 31 провінції виходити з дому протягом 48 годин. Комендантська година почала діяти з опівночі п'ятниці, 10 квітня, та триватиме до опівночі неділі, 12 квітня, оголосило міністерство внутрішніх справ лише за дві години до початку дії обмеження.

Заборона залишати будинки була запроваджена зокрема в Анкарі та Стамбулі, де загалом мешкає понад 20 мільйонів людей. Комендантська година була запроваджена через побоювання, що внаслідок хорошої погоди люди не дотримуватимуться рекомендацій влади залишатися вдома.

"Ми закликаємо всіх громадян, які проживають у цій 31 провінції, залишатися на цих вихідних вдома та не панікувати", - написав у Twitter директор з комунікацій уряду Фахреттін Алтун.

Одразу після оголошення про комендантську годину перед багатьма магазинами та на ринках вишукались великі черги людей, які намагалися скупити продукти на кілька днів. Також спостерігались натовпи перед банками та аптеками, передає агенція AFP.

Багато людей були без захисних масок та ігнорували правило про дотримання дистанції. Щонайменше в одному з районів Стамбула стались сутички, повідомив телеканал Halk TV.

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Пізніше уряд оголосив, що пекарні, аптеки та магазини з товарами першої необхідності залишаться відкритими попри комендантську годину. Також продовжать працювати деякі стратегічно важливі енергетичні компанії та автозаправні станції.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 11 квітня в Туреччині коронавірусом заразилось понад 47 тисяч людей, понад тисяча інфікованих померло.

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