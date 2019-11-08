 Туреччина висилає до ФРН першого німецького джихадиста ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Туреччина висилає до ФРН першого німецького джихадиста ІД

14 листопада до Німеччини відправлять ще сімох німецьких джихадистів, повідомляє МВС Туреччини. З Туреччини вже вислані на батьківщину данський і американський бойовики угруповання "Ісламська держава".

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Туреччина переправить до ФРН німецького бойовика з терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) вже у понеділок, 11 листопада, повідомив представник МВС Туреччини Ісмаїл Чатаклі. За його словами, 11 листопада буде відправлений на батьківщину і один данець.

Американського бойовика ІД вже депортовано до США. "Таким чином, сьогодні буде здійснена висилка з нашої країни трьох іноземних бойовиків-терористів", - зазначив Чатаклі.

Також повідомляється, що вже 14 листопада до ФРН будуть вислані ще семеро бойовиків ІД  з громадянством Німеччини.

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Турецька влада заявила про 20 німецьких громадян, які є бойовиками "Ісламської держави" і перебувають під вартою у Туреччині. Анкара закликала Берлін до їхньої репатріації. (04.11.2019)

Рішення деяких європейських країн позбавляти громадянства бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" є безвідповідальним, заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. (02.11.2019)

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу оголосив про майбутнє видворення іноземних джихадистів на батьківщину 8 листопада.

Сотні іноземних джихадистів

За даними турецької влади, на даний час у турецьких в'язницях утримуються 1149 джихадистів ІД, 737 з них - іноземні громадяни. Раніше в адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявляли, що Туреччина депортує до ФРН 20 німецьких членів ІД.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) минулого тижня розкритикував той факт, що турецька сторона не має конкретної інформації щодо бойовиків ІД. "Спочатку потрібно юридично підтвердити, що йдеться про громадян Німеччини. Якщо це справді так, то федеральний уряд зобов'язаний їх прийняти", - сказав він.

Поки що немає жодної інформації про те, хто цей німецький громадянин, котрого відправить Туреччина до ФРН. Так само офіційний Берлін поки ніяк не відреагував на цю новину.

Дивитись відео 02:04

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