Туреччина висилає до ФРН першого німецького джихадиста ІД

Туреччина переправить до ФРН німецького бойовика з терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) вже у понеділок, 11 листопада, повідомив представник МВС Туреччини Ісмаїл Чатаклі. За його словами, 11 листопада буде відправлений на батьківщину і один данець.

Американського бойовика ІД вже депортовано до США. "Таким чином, сьогодні буде здійснена висилка з нашої країни трьох іноземних бойовиків-терористів", - зазначив Чатаклі.

Також повідомляється, що вже 14 листопада до ФРН будуть вислані ще семеро бойовиків ІД з громадянством Німеччини.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу оголосив про майбутнє видворення іноземних джихадистів на батьківщину 8 листопада.

Сотні іноземних джихадистів

За даними турецької влади, на даний час у турецьких в'язницях утримуються 1149 джихадистів ІД, 737 з них - іноземні громадяни. Раніше в адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявляли, що Туреччина депортує до ФРН 20 німецьких членів ІД.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) минулого тижня розкритикував той факт, що турецька сторона не має конкретної інформації щодо бойовиків ІД. "Спочатку потрібно юридично підтвердити, що йдеться про громадян Німеччини. Якщо це справді так, то федеральний уряд зобов'язаний їх прийняти", - сказав він.

Поки що немає жодної інформації про те, хто цей німецький громадянин, котрого відправить Туреччина до ФРН. Так само офіційний Берлін поки ніяк не відреагував на цю новину.