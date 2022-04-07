Туреччина: Вбивства в Бучі затьмарюють переговори між Росією та Україною

Зображення тіл, знайдених в українському місті Буча та інших районах під Києвом у результаті відступу російських військ, перекреслили позитивну атмосферу останніх переговорів між Росією та Україною, заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у четвер, 7 квітня.

"Зображення з Бучі, Ірпеня та інших регіонів є неприйнятними. Ці кадри затьмарили переговори", - заявив журналістам Чавушоглу після зустрічі НАТО в Брюсселі. Туреччина виступає посередником між РФ та Україною щодо припинення повномасштабної війни Москви.

РФ продовжить переговори з Україною, але з початковими вимогами

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва продовжить переговори з українською стороною, просуваючи проєкт угоди з початковими ключовими вимогами РФ. Лавров заявив, що Україна представила новий проєкт угоди і в Росії вбачають у ній відхід від домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

За словами глави МЗС РФ, "у стамбульському документі українці чітко сформулювали, що майбутні гарантії безпеки України не поширюються на Крим та Севастополь". "У вчорашньому ж проєкті ця чітка констатація відсутня. Замість неї пропонують розмиті формулювання про якийсь "ефективний контроль", причому станом на 23 лютого", - цитує Лаврова "Інтерфакс-Україна".

За словами глави МЗС РФ, у новому проєкті договору ідеться вже про можливість проводити військові навчання в Україні "за згодою більшості держав-гарантів без жодної згадки Росії".

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"Принципових змін не може бути. Наразі триває робота юридичних підгруп щодо точності та відповідності формулювань. Не більше того. Тому давайте орієнтуватись на офіційну позицію України, а не на чергові провокаційні заяви російських топів", - повідомив у відповідь на заяви Лаврова радник голови Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк у коментарі УП.