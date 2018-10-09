Турецькі слідчі проводять обшук у саудівському консульстві в Стамбулі

Майже за два тижні після зникнення журналіста Джамаля Хашоггі слідчі з Туреччини та Саудівської Аравії розпочали у понеділок, 15 жовтня, обшук у саудівському консульстві в Стамбулі, де востаннє бачили зниклого журналіста.

Як повідомив телеканал CNN Türk з посиланням на представника міністерства закордонних справ Туреччини, слідчі шукають передовсім сліди ДНК Хашоггі. Обшуки проведуть також у розташованій неподалік резиденції консула, передає агентство dpa.

Нагадаємо, для обговорення ситуації довкола зникнення журналіста президент США Дональд Трамп відрядив до Ер-Ріяда держсекретаря Майка Помпео. Речник Ради нацбезпеки США повідомив, що після зустрічей у Саудівській Аравії Помпео вирушить до Туреччини.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи для одруження. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Хашоггі.