 Турецькі слідчі проводять обшук у саудівському консульстві в Стамбулі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Турецькі слідчі проводять обшук у саудівському консульстві в Стамбулі

У консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі та в резиденції консула шукають сліди ДНК зниклого журналіста Джамаля Хашоггі.

Турецькі слідчі прибули до консульства Саудівської Аравії

Турецькі слідчі прибули до консульства Саудівської Аравії

Майже за два тижні після зникнення журналіста Джамаля Хашоггі слідчі з Туреччини та Саудівської Аравії розпочали у понеділок, 15 жовтня, обшук у саудівському консульстві в Стамбулі, де востаннє бачили зниклого журналіста.

DW.COM

Берлін, Париж і Лондон звернулися до уряду Саудівської Аравії з вимогою розслідувати зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. (14.10.2018)

Майк Помпео відправляється до Саудівської Аравії, щоб обговорити ситуацію довкола зникнення журналіста Джамаля Хашоггі. Тим часом король Салман розпорядився провести внутрішнє розслідування щодо зникнення журналіста. (15.10.2018)

Як повідомив телеканал CNN Türk з посиланням на представника міністерства закордонних справ Туреччини, слідчі шукають передовсім сліди ДНК Хашоггі. Обшуки проведуть також у розташованій неподалік резиденції консула, передає агентство dpa.

Нагадаємо, для обговорення ситуації довкола зникнення журналіста президент США Дональд Трамп відрядив до Ер-Ріяда держсекретаря Майка Помпео. Речник Ради нацбезпеки США повідомив, що після зустрічей у Саудівській Аравії Помпео вирушить до Туреччини.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи для одруження. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Хашоггі.

Також за темою

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Саудівська Аравія дала дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі 09.10.2018

Саудівська Аравія дала турецькій владі, яка проводить розслідування зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, дозвіл на обшук свого консульства в Стамбулі.

Jamal Khashoggi

Саудівська Аравія погрожує відповіддю у разі санкцій через зниклого журналіста - ЗМІ 14.10.2018

В уряді Саудівської Аравії заявляють, що Ер-Ріяд у разі запровадження санкцій через зникнення журналіста Джамаля Хашоггі відповість масштабними заходами, повідомляють ЗМІ.

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Берлін, Париж і Лондон вимагають розслідувати зникнення журналіста Хашоггі 14.10.2018

Берлін, Париж і Лондон звернулися до уряду Саудівської Аравії з вимогою розслідувати зникнення журналіста Джамаля Хашоггі.

Реклама

Докладно

Свято-Микільський храм у Могильові

Що білоруські православні думають про українську автокефалію

Як православні вірні у Білорусі сприймають можливу незалежність УПЦ від Москви? Репортаж DW. 

Перевірка рівня вихлопів на Opel Zafira

Opel доведеться відкликати 100 тисяч дизельних автомобілів

Федеральне відомство автотранспорту Німеччини закидає Opel використання недозволеного програмного забезпечення. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  