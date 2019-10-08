 Турецькі війська продовжують у Сирії наступ проти курдів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2019

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Новини

Турецькі війська продовжують у Сирії наступ проти курдів

Військові Туреччини просуваються вглиб сирійської території на північному сході країни. Відомо про щонайменше 15 жертв.

Турецькі сухопутні сили заглибились у територійю північно-східної Сирії

Турецькі сухопутні сили заглибились у територійю північно-східної Сирії

На північному сході Сирії триває просування турецьких військ в рамках операції "Джерело миру", спрямованої проти "Демократичних сил Сирії" (SDF), в якій переважають курдські загони, що контролюють цей регіон країни. Із заявою про успішне продовження операції вранці четверга, 10 жовтня, виступило міністерство оборони Туреччини.

"Наші героїчні командос, які беруть участь в операції "Джерело миру", продовжують просуватися в райони на схід від річки Євфрат на півночі Сирії", - йдеться в повідомленні. Раніше у відомстві повідомляли, що за допомогою авіації та артилерії турецькі збройні сили завдали удари по 181 об'єкту курдських загонів у прикордонних районах Сирії.

Турецька військова операція на північному сході Сирії

Базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє, що вже в перші години від початку турецької операції було зафіксовано щонайменше 15 жертв військових дій. Серед них - восьмеро цивільних, двоє з яких є дітьми, повідомляють правозахисники. Також повідомляється про десятки поранених як серед бійців "Демократичних сил Сирії" (SDF), так і серед цивільних.

DW.COM

Окрім турецьких сухопутних військ в операції беруть участь бійці опозиційної до офіційного Дамаска бійці Сирійської національної армії. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

YPG та SDF, в складі яких також переважають курди, тривалий час були одними з найголовнішим союзників США в боротьбі проти терористичного угруповання "Ісламська держава", що тримало під своїм контролем частини Сирії та Іраку. Втім у неділю, 6 жовтня, Білий дім заявив про виведення американських військових з позицій у регіоні, заявивши водночас про "непідтримку" турецької військової операції.

У Берліні вже встигли засудити наступ Туреччини, а Дональд Трамп назвав його "поганою ідеєю". Із закликом припинити операцію виступив також ЄС.

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