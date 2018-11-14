"Турецький потік": труба є, але поки без російського газу для ЄС (відео)

Хоча будівництво морської ділянки "Турецького потоку" завершено, газ ним запущено поки не буде. Ще немає компресорної станції і не готова наземна частина магістралі. Тож, церемонія у Стамбулі 19 листопада за участю Путіна та Ердогана має винятково символічний характер. При цьому "Турецький потік" сприймають у ЄС не так критично, як інший газпромівський проект - "Північний потік-2".