"Турецький потік": труба є, але поки без російського газу для ЄС (відео)

"Газпром" мріяв постачати газ в обхід України до ЄС за допомогою "Південного потоку". Не вдалося - проект згорнули. Росія натомість будує "Турецький потік". Наскільки ця труба загрожує транзитним інтересам України?
Російське керівництво сподівається, що транзитний газ через Україну пустять, зокрема, через "Турецький потік"
Хоча будівництво морської ділянки "Турецького потоку" завершено, газ ним запущено поки не буде. Ще немає компресорної станції і не готова наземна частина магістралі. Тож, церемонія у Стамбулі 19 листопада за участю Путіна та Ердогана має винятково символічний характер. При цьому "Турецький потік" сприймають у ЄС не так критично, як інший газпромівський проект - "Північний потік-2".
Прокладання другої нитки газопроводу "Турецький потік" звершене 19 листопада. Газопровід має запрацювати до кінця 2019 року. (19.11.2018)
Путін і Ердоган дали старт зведенню першої турецької АЕС. За нею - чітка ціль Москви щодо Туречинни, вважає оглядач FAZ Райнер Германн. (06.04.2018)
Новий газопровід на Балтиці не має сенсу без продовження суходолом. Його прокладатиме дочка "Газпрому" Gascade. Однак замінити транзит Україною цей маршрут зможе не раніше 2021 року. (25.01.2018)