 Турецька сторона заявляє, що знає, що сталося з Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Турецька сторона заявляє, що знає, що сталося з Хашоггі

Турецька влада закликає дочекатися результатів розслідування. Тим часом одна з турецьких газет повідомила, що Хашоггі катували перед тим, як убити.

У консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі пройшов обшук

У консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі пройшов обшук

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у середу, 17 жотвня, заявив, що він має достеменну інформацію про долю зниклого в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі. Однак при цьому міністр закликав дочекатися офіційних результатів розслідування. Свою заяву Сойлу зробив після зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео в Анккарі. Під час цієї зустрічі, як пише інформагенція dpa, обговорювалася не лише справа зниклого Хашоггі, але і загалом ситуація у регіоні.

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Держави G7 глибоко занепокоєні зникненням журналіста Джамаля Хашоггі. Очільниця МВФ Крістін Лагард відклала заплановану поїздку до Ер-Ріяда. (17.10.2018)

"Розумний годинник" як свідок і заперечення Ер-Ріяда. Що відомо про зникнення і ймовірне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі? (16.10.2018)

Тим часом турецька газета Yeni Safak у цей же день повідомила, що Хашоггі начебто було обезголовлено у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, де його бачили востаннє. Перед убивством, за даними газети, його катували і відрізали йому пальці. Видання посилається на аудіозапис, однак незрозуміло, звідки у газети опинився цей запис. На записі чутно, стверджує газета, як генконсул Мохаммед аль-Утайбі говорить "Робіть це десь-інде, через вас у мене будуть проблеми". Інший чоловік говорить: "Якщо хочеш жити, коли повернешся до Саудівської Аравії, мовчи".

Раніше турецька газета Sabah публікувала інформацію, що інформація зі смарт-годинника Хашоггі вказує на те, що його вбили. Журналіст увімкнув аудіозапис на пристрої до того, як увійшов до консульства, писало видання. Аудіозапис страти журналіста було збрежено через функцію синхронізації з аккаунтом Apple. 

Обшуки в генконсульстві Саудівської Аравії

Напередодні турецькі правоохоронці провели обшук у генконсульстві Саудівської Аравії. Вони знайшли докази того, що Хашоггі було вбито, повідомило 16 жовтня інформагенції AP джерело серед турецьких посадовців. Тим часом генконсул Саудівської Аравії Мохаммед аль-Утайбі, за повідомленнями турецьких ЗМІ, залишив Туреччину. Він поїхав після того, як поліція почала зводити барикади біля його резиденції, яку слідчі також мають намір обшукати.

Нагадаємо, журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Хашоггі та обіцяє провести "ґрунтовне і швидке розслідування".

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