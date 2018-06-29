Турецька поліція не дала провести в Стамбулі гей-парад

Поліція Туреччини в неділю, 1 липня, не дозволила провести в Стамбулі парад представників ЛГБТ-спільноти. За словами очевидців, представники поліції застосували сльозогінний газ і гумові кулі, передає інформаційне агентство dpa.

Організатори заходу, який планувалося провести на одній з центральних вулиць міста, заявили про арешти учасників, проте не назвали конкретне число затриманих. Пізніше правозахисники з Amnesty International заявили в соцмережі Twitter про 11 затриманих.

Поліція перекрила вулиці, котрі прилягали до місця проведення акції. Міська влада пояснила заборону заходу питаннями безпеки. Активісти вважають такі пояснення дивними і звинувачують владу в дискримінації.

Представникам ЛГБТ-спільноти відмовляють у проведенні заходів у столиці Туреччини четвертий рік поспіль. Минулоріч поліцейські також застосовували сльозогінний газ і затримували учасників.