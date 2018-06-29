Турецька поліція не дала провести в Стамбулі гей-парад

Парад ЛГБТ-спільноти розганяли з застосуванням сльозогінного газу і гумових куль. Влада Стамбула пояснила заборону прайду з міркувань безпеки.
Поліція Туреччини в неділю, 1 липня, не дозволила провести в Стамбулі парад представників ЛГБТ-спільноти. За словами очевидців, представники поліції застосували сльозогінний газ і гумові кулі, передає інформаційне агентство dpa.
Організатори заходу, який планувалося провести на одній з центральних вулиць міста, заявили про арешти учасників, проте не назвали конкретне число затриманих. Пізніше правозахисники з Amnesty International заявили в соцмережі Twitter про 11 затриманих.
Поліція перекрила вулиці, котрі прилягали до місця проведення акції. Міська влада пояснила заборону заходу питаннями безпеки. Активісти вважають такі пояснення дивними і звинувачують владу в дискримінації.
Представникам ЛГБТ-спільноти відмовляють у проведенні заходів у столиці Туреччини четвертий рік поспіль. Минулоріч поліцейські також застосовували сльозогінний газ і затримували учасників.
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