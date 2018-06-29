 Турецька поліція не дала провести в Стамбулі гей-парад | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Турецька поліція не дала провести в Стамбулі гей-парад

Парад ЛГБТ-спільноти розганяли з застосуванням сльозогінного газу і гумових куль. Влада Стамбула пояснила заборону прайду з міркувань безпеки.

Гей-парад у Стамбулі

Поліція Туреччини в неділю, 1 липня, не дозволила провести в Стамбулі парад представників ЛГБТ-спільноти. За словами очевидців, представники поліції застосували сльозогінний газ і гумові кулі, передає інформаційне агентство dpa.

Організатори заходу, який планувалося провести на одній з центральних вулиць міста, заявили про арешти учасників, проте не назвали конкретне число затриманих. Пізніше правозахисники з Amnesty International заявили в соцмережі Twitter про 11 затриманих.

Гей-парад у Стамбулі

Поліція перекрила вулиці, котрі прилягали до місця проведення акції. Міська влада пояснила заборону заходу питаннями безпеки. Активісти вважають такі пояснення дивними і звинувачують владу в дискримінації.

Представникам ЛГБТ-спільноти відмовляють у проведенні заходів у столиці Туреччини четвертий рік поспіль. Минулоріч поліцейські також застосовували сльозогінний газ і затримували учасників.

Дивитись відео 02:14
Now live
02:14 хв

Одна проти системи: історія судової репортерки у Туреччині (31.01.2017)

DW.COM

Вся влада Ердогану: що може президент Туреччини

Глава турецької держави давно прагнув переходу до президентської системи в країні. І нарешті досяг успіху: тепер він одночасно і президент, і прем’єр-міністр. Погляд на нову повноту влади Реджепа Таїпа Ердогана. (25.06.2018)  

Вибори у Туреччині: вибір між авторитаризмом і демократією

24 червня в Туреччині відбудуться президентські і парламентські вибори. Можливо, вони стануть найважливішими в новітній історії країни. Чи є шанс у опозиції? (23.06.2018)  

Спостерігачі розкритикували нерівні умови на виборах у Туреччині

Опозиціонери не мали рівних із представниками правлячої партії умов на президентських та парламентських виборах у Туреччині, заявили в місіях ОБСЄ та ПАРЄ. Втім спостерігачі вважають, що загалом норм було дотримано. (25.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Одна проти системи: історія судової репортерки у Туреччині (31.01.2017)  

Також за темою

Türkei Ausschreitungen in Istanbul

Стамбул: поліція застосувала гумові кулі для розгону забороненого гей-параду 25.06.2017

Окремі активісти в Стамбулі спробували провести акцію на підтримку прав ЛГБТ попри заборону акції. Поліція стала на заваді.

Докладно

Російська збірна перемогла Іспанію та вийшла у чвертьфінал

Росія на ЧС-2018: жага до перемоги в комбінації з удачею

Вихід Росії у чвертьфінал показує, на що здатне сама лише жага до перемогти, вважає Штефан Нестлер. 

Скоро п'яти копійок вже не буде в обігу

В Україні - нові правила готівкових розрахунків

Суму чеку при сплаті готівкою заокруглюватимуть до найближчих 10 копійок. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  