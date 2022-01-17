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Турецька ліра

Турецька ліра - грошова одиниця в Туреччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ліра".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - Європа у фокусі (відео)

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (відео) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Доставка пошти в російській тайзі. Зима після повені у ФРН.

Як сміття допомагає вижити в часи економічної кризи - "Європа у фокусі" (17.01.2022) 17.01.2022

Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини

Ердоган звільнив главу Центрального банку Туреччини 06.07.2019

Президент Туреччини звільнив главу Центрального банку країни. Причина звільнення не вказана. Раніше Реджеп Таїп Ердоган часто критикував процентну політику банку.
Туреччина: цибуля як стратегічний продукт та політичний фактор

Туреччина: цибуля як стратегічний продукт та політичний фактор 17.04.2019

Високий рівень безробіття та падіння курсу ліри вже довго негативно позначаються на житті турків. Через стрімке зростання цін на продукти харчування криза все відчутніша. Уряд Ердогана втрачає авторитет та шукає рішення.
Чому дешевшають розкішні вілли на берегах Босфору? (відео)

Чому дешевшають розкішні вілли на берегах Босфору? (відео) 07.03.2019

Шикарні вілли, у тому числі з відомих турецьких телесеріалів, падають в ціні через "слабку" турецьку ліру. Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство.

Розпродаж на Босфорі: "дешеві" вілли з турецьких телесеріалів (07.03.2019) 07.03.2019

Розкішні вілли на берегах Босфору падають в ціні через "слабку" турецьку ліру. Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство. Крім того, допомагає успіх турецьких телесеріалів. Купити віллу з улюбленої серії? Не проблема.

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона 12.10.2018

Турецький суд звільнив з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, звинуваченого в Туреччині в шпигунській діяльності. Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США.
Ердоган: Туреччині потрібні російські С-400 й американські F-35

Ердоган: Туреччині потрібні російські С-400 й американські F-35 31.08.2018

На тлі загострення конфлікту з Вашингтоном Реджеп Таїп Ердоган досі планує купувати у Росії ЗРК С-400, а у США - винищувачі F-35. Якщо Штати відмовляться, то Туреччина знайде іншого постачальника.
Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений

Суд у Туреччині відмовився звільнити пастора Брансона - Трамп розлючений 17.08.2018

Турецький суд відмовився звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона. Дональд Трамп заявив, що Туреччина поводиться "дуже погано".

Коментар: Ердоган став головною загрозою для економіки Туреччини

Коментар: Ердоган став головною загрозою для економіки Туреччини 16.08.2018

Турецька криза унаочнює, як авторитарний лідер, який повірив у свою непохибність, може перекреслити економічні досягнення свого власного правління, вважає Андрій Гурков.

Турецька ліра у вільному падінні

Турецька ліра у вільному падінні 14.08.2018

Конфлікт між Туреччиною та США зумовив вільне падіння турецької валюти, яке все ще триває. Анкара намагається реагувати, проте поки доволі безуспішно.

Ердоган: США завдають Туреччині удару в спину

Ердоган: США завдають Туреччині удару в спину 13.08.2018

Нинішні дії американської адміністрації щодо стратегічного партнера по НАТО є неприйнятними й нагадують радше удар "у спину", вважає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру

Набули чинності нові мита США на сталь з Туреччини, в Анкарі рятують ліру 13.08.2018

Подвоєні мита США на сталь з Туреччини набули чинності. Тим часом турецький центробанк обіцяє докласти зусиль, аби підтримати банки та забезпечити фінансову стабільність.
Ердоган: Туреччина шукатиме нові альянси та нових партнерів

Ердоган: Туреччина шукатиме нові альянси та нових партнерів 12.08.2018

На тлі погіршення відносин зі США та падіння ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари шукати "нові альянси". Туреччина з 1952 року є членом НАТО.
Дональд Трамп підштовхнув падіння турецької ліри новими митами

Дональд Трамп підштовхнув падіння турецької ліри новими митами 10.08.2018

Оголошення Дональда Трампа про нові мита на сталь і алюміній з Туреччини значно послабили ліру. Реджеп Таїп Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на національну.
Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана?

Вибори у Туреччині: чи можлива поразка Ердогана? 22.06.2018

Уже 16 років поспіль Реджеп Таїп Ердоган виходить переможцем на усіх виборах у Туреччині. Однак економічна криза та послаблення курсу нацвалюти загрожують йому втратою більшості у парламенті.
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