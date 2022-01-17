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Турецька ліра - грошова одиниця в Туреччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ліра".
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Турецькі збирачі сміття проти економічної кризи. Як доставляють пошту в російській тайзі. Чим відрізняються фуа-гра і фу-гра у Великобританії. Як виживають постраждалі від повені в ФРН. Які скарби можна знайти в Альпах.
Розкішні вілли на берегах Босфору падають в ціні через "слабку" турецьку ліру. Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство. Крім того, допомагає успіх турецьких телесеріалів. Купити віллу з улюбленої серії? Не проблема.