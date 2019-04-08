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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Турбйорн Ягланд". Турбйорн Ягланд - шведський соціал-демократичний політик.
Починаючи від 20009 року, Турбйорн Ягланд є генеральний секретарем Ради Європи. Раніше Турбйорн Ягланд був прем'єр-міністром Норвегії та міністром закордонних справ Норвегії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Торбйорн Ягланд закликав ретельно і швидко розслідувати напад на Тетяну Фельгенгауер. Атака непрямо пов'язана з ворожим кліматом для ЗМІ у Росії, переконаний глава німецького відділу "Репортерів без кордонів" Томас Мір.