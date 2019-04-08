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Турбйорн Ягланд

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Турбйорн Ягланд". Турбйорн Ягланд - шведський соціал-демократичний політик.

Починаючи від 20009 року, Турбйорн Ягланд є генеральний секретарем Ради Європи. Раніше Турбйорн Ягланд був прем'єр-міністром Норвегії та міністром закордонних справ Норвегії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Генсек РЄ Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ

Генсек РЄ Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії голосу в ПАРЄ 08.04.2019

У разі виходу Росії з Ради Європи може виникнути "нова лінія розлому" на континенті, застеріг Турбйорн Ягланд.
Київ закликав Раду Європи до дій через переслідування кримських татар

Київ закликав Раду Європи до дій через переслідування кримських татар 27.03.2019

Україна передала секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду дані про масове затримання кримських татар і закликала до дій.
Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека

Вибори в Раді Європи: четверо претендентів на посаду генсека 11.01.2019

Поборотися за посаду генерального секретаря Ради Європи вирішили четверо кандидатів. Парламентська асамблеє РЄ має зробити свій вибір у червні, а мандат нового генсека РЄ розпочнеться у жовтні 2019 року.
Депутат Бундестагу Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву

Депутат Бундестагу Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву 31.10.2018

Голова фракції соціалістів в ПАРЄ, депутат Бундестагу Франк Швабе вважає, що збереження членства Російської Федерації у Раді Європи може бути використане як ефективний важіль впливу на Кремль.

Росія не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - генсек Ради Європи

Росія не повернеться до ПАРЄ в січні 2019 року - генсек Ради Європи 11.10.2018

ПАРЄ має ухвалювати бюджет на наступний рік, враховуючи відсутність російської делегації в наступному році та несплату нею внеску до бюджету організації, повідомив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.
Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків

Генсек Ради Європи вимагає від РФ відновити сплату внесків 04.07.2018

Росія має знову сплачувати внески до бюджету Ради Європи, наполягає генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд. У Москві ж кажуть, що зроблять це лише після відновлення прав російської делегації в ПАРЄ.
Зрушень у справі звільнення Сенцова немає - речник Путіна

Зрушень у справі звільнення Сенцова немає - речник Путіна 26.06.2018

В адміністрації Путіна кажуть, що клопотання генсека Ради Європи не є підставою для помилування ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Олега Сенцова

Генсек Ради Європи офіційно проситиме Путіна звільнити Олега Сенцова 24.06.2018

Прохання про помилування буде подане у понеділок, 25 червня, підтвердили DW у Раді Європи.
Генсек Ради Європи: Сенцов має бути звільнений

Генсек Ради Європи: Сенцов має бути звільнений 20.06.2018

Олег Сенцов може бути помилуваний на гуманітарних підставах, заявив під час візиту до Росії генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд. Натомість російська омбудсменка каже, що Сенцов не подавав прохання про помилування.

Німеччина підтримує зусилля генсека Ради Європи щодо Росії

Німеччина підтримує зусилля генсека Ради Європи щодо Росії 27.11.2017

Уряд Німеччини підтримує зусилля Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ. Про це йдеться в офіційній відповіді МЗС ФРН на запит DW.
Повернення російської делегації в ПАРЄ: розумний компроміс чи торгівля принципами?

Повернення російської делегації в ПАРЄ: розумний компроміс чи торгівля принципами? 27.11.2017

Генсек Ради Європи заявив, що виступає за зняття санкцій з російської делегації в ПАРЄ. Однак багато делегатів асамблеї поки не готові до такого кроку. Чи можливі компроміси, з’ясовувала DW.
МЗС України критикує можливість зняття санкцій із Росії в ПАРЄ

МЗС України критикує можливість зняття санкцій із Росії в ПАРЄ 27.11.2017

У Києві вважають, що можливе повернення Росії в ПАРЄ до відновлення територіальної цілісності України суперечило би міжнародному праву. Про це заявили в МЗС України, коментуючи заяви Турбйорна Ягланда.
Рада Європи розмірковує над можливістю зняття санкцій з Росії

Рада Європи розмірковує над можливістю зняття санкцій з Росії 27.11.2017

Рада Європи не хоче допустити виходу Росії зі складу організації. Це може негативно вплинути на захист прав людини в РФ, зазначив генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд.

Генсек Ради Європи приголомшений через напад на російську журналістку

Генсек Ради Європи приголомшений через напад на російську журналістку 23.10.2017

Торбйорн Ягланд закликав ретельно і швидко розслідувати напад на Тетяну Фельгенгауер. Атака непрямо пов'язана з ворожим кліматом для ЗМІ у Росії, переконаний глава німецького відділу "Репортерів без кордонів" Томас Мір.
Росія припинила платити внески до Ради Європи

Росія припинила платити внески до Ради Європи 30.06.2017

Москва повідомила, що не платитиме до часу повного відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Генсек Ради Європи: Атмосфера ненависті в Україні забирає життя

Генсек Ради Європи: Атмосфера ненависті в Україні забирає життя 20.07.2016

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає однією з причин вбивства Павла Шеремета "атмосферу ненависті" в Україні.
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