На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Турбйорн Ягланд". Турбйорн Ягланд - шведський соціал-демократичний політик.

Починаючи від 20009 року, Турбйорн Ягланд є генеральний секретарем Ради Європи. Раніше Турбйорн Ягланд був прем'єр-міністром Норвегії та міністром закордонних справ Норвегії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.