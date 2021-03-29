Тупицький не прийшов до суду щодо обрання йому запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва відклав до 7 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олександру Тупицькому через його неявку на засідання. "Засідання перенесено на 7 квітня, оскільки Тупицький не прийшов", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора України в п'ятницю, 2 квітня.

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Раніше Тупицького викликали повісткою на 28 грудня 2020 року в Офіс генпрокурора для допиту в кримінальному провадженні про злочинну організацію колишнього голови Господарського суду Віктора Татькова та його заступника Артура Ємельянова, слідство в якому нині здійснює управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у "справах Майдану".

У ДБР заявляють, що Тупицький перешкоджав встановленню істини в кримінальному провадженні, в якому був підозрюваним, зокрема, перешкоджаючи наданню підлеглими документів за запитами органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого. Пізніше у Печерському суді повідомили, що 2 квітня розглянуть клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому.

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В Офісі генпрокурора уточнили, що запобіжний захід обиратимуть у справі, у рамках якої Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень), зазначає агентство.

Слідство у своєму клопотанні просить суд узяти Тупицького під заставу в сумі 45400 гривень (20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - максимальний розмір застави, передбачений статтею КПК для нетяжких злочинів) та особисті зобов'язання, серед яких - не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками та співробітниками секретаріату Конституційного суду, не відвідувати приміщення і будівлю КС, здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

В Офісі генпрокурора наголосили, що застава із зобов'язаннями - не найсуворіший запобіжний захід, і може бути змінений, якщо підозрюваний не "перегляне свого ставлення до виконання процесуальних зобов'язань".

Рішення Зеленського щодо Тупицького

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ терміном на два місяці. У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Тупицькому про підозру, а 26 лютого 2021 року вийшов інший президентський указ, що відсторонив Тупицького від посади судді КСУ з 28 лютого ще на один місяць.

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27 березня Володимир Зеленський підписав президентський указ, яким скасував укази Віктора Януковича, підписані в травні та вересні 2013 року. Цим указом Зеленського скасовано призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Як повідомлялося, до Касаційного адміністративного суду у складі ВСУ надійшли позови, де оскаржується указ президента Володимира Зеленського, що скасував призначення Тупицького та Касмініна в КСУ.

29 березня на Facebook-сторінці КСУ було опубліковано повідомлення про проведення 12 квітня спецзасідання КСУ щодо звільнення Тупицького.