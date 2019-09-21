 Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату

Шведська екологічна активістка 16-річна Грета Тунберг виступила перед главами держав і урядів на саміті ООН з питань клімату.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг і ще 15 дітей і підлітків з 12-ти країн світу подали скарги до Комітету ООН з прав дитини, повідомив в понеділок, 23 вересня Дитячий фонд ООН (UNICEF). Вони звинувачують країни - члени ООН у тому, що ті недостатньо роблять для боротьби зі змінами клімату і таким чином порушують Конвенцію про права дитини.

DW.COM

Акції руху Fridays for Future зібрали мільйони людей у різних куточках світу. Протестувальники вимагають від урядів більших зусиль для захисту клімату. (20.09.2019)

Рівно рік тому школярка Грета Тунберг вперше вийшла під будівлю шведського парламенту з пікетом на захист клімату. Зараз глобальний рух Fridays for Future об'єднує близько двох мільйонів осіб. (20.08.2019)

"Глави держав і урядів не справляються із захистом прав дитини, оскільки не роблять нічого проти кліматичної кризи", - заявила 16-річна Тунберг у Нью-Йорку, де 23 вересня проходить саміт ООН, присвячений боротьбі зі зміною клімату. "Ви вкрали мої мрії і дитинство своєї порожньою балаканиною", - звинуватила активістка світових лідерів.

У числі тих, хто був присутній на виступі школярки, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон і численні глави держав і урядів. Своє емоційне звернення дівчина зачитувала з папірця.

Нагадаємо, що Грета Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.

Дивитись відео 02:03

Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)

Аудіо й відео до теми

Марш за клімат: українці приєднались до міжнародних екологічних протестів (20.09.2019)  

Також за темою

USA Greta Thunberg in NewYork Greta Thunberg deltar på FN klimat toppmöte för unga i...

У Нью-Йорку за участю Гутерріша проходить кліматичний саміт молоді 21.09.2019

На наступний день після масових екологічних демонстрацій, на які по всьому світу вийшли мільйони людей, молодь обговорює проблеми, з якими вона зіткнеться через зміни клімату в майбутньому.

Ukraine Kiew Klimaproteste Fridays for Future

У багатьох країнах світу відбувається глобальний кліматичний страйк 20.09.2019

Сотні тисяч учасників у різних країнах беруть участь у глобальному кліматичному страйку, який охопить 2600 міст світу. Українці теж долучилися до акції на захист клімату.

Thunberg protestiert vor Weißem Haus

Грета Тунберг влаштувала кліматичний протест під Білим домом 13.09.2019

Шведська екоактивістка Грета Тунберг не сподівається переконати американського президента Дональда Трампа в реальності глобального потепління. Втім, вона продовжує закликати до подальших кліматичних протестів.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Загравання з Трампом не обіцяє Києву нічого хорошого

Спроби Зеленського сподобатися особисто Трампу багато коштуватимуть Україні, вважає Сергій Руденко.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  