Тунберг подала скаргу в Комітет ООН з прав дитини через зміни клімату

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг і ще 15 дітей і підлітків з 12-ти країн світу подали скарги до Комітету ООН з прав дитини, повідомив в понеділок, 23 вересня Дитячий фонд ООН (UNICEF). Вони звинувачують країни - члени ООН у тому, що ті недостатньо роблять для боротьби зі змінами клімату і таким чином порушують Конвенцію про права дитини.

"Глави держав і урядів не справляються із захистом прав дитини, оскільки не роблять нічого проти кліматичної кризи", - заявила 16-річна Тунберг у Нью-Йорку, де 23 вересня проходить саміт ООН, присвячений боротьбі зі зміною клімату. "Ви вкрали мої мрії і дитинство своєї порожньою балаканиною", - звинуватила активістка світових лідерів.

У числі тих, хто був присутній на виступі школярки, - канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон і численні глави держав і урядів. Своє емоційне звернення дівчина зачитувала з папірця.

Нагадаємо, що Грета Тунберг вже більше року організовує акції протесту "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future), домагаючись більш ефективного захисту клімату. Її щотижневий шкільний страйк переріс у міжнародний екологічний рух, до якого приєдналися сотні тисяч людей по всьому світу.