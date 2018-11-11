 Тука: Український уряд не знає точну кількість переселенців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Тука: Український уряд не знає точну кількість переселенців

Український уряд не має точних даних про реальну кількість громадян, які переїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму, заявив заступник профільного міністра.

Переселенці зі Східної України (архівне фото)

Переселенці зі Східної України (архівне фото)

Заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Георгій Тука у четвер, 15 листопада, заявив, що український уряд не має даних про реальну кількість внутрішньо переміщених осіб.

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Внутрішні переселенці в Україні мають тимчасове місце проживання. Це не дає їм права голосувати на місцевих виборах, вирішили судді Верховного суду. (22.08.2018)

Рівень соціальної захищеності переселенців в Україні після чотирьох років конфлікту залишається вкрай низьким, наголошується в представленому в Києві звіті Міжнародної організації з міграції. (04.05.2018)

"Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це не дає нам можливості спрогнозувати подальші дії уряду", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за оцінками Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих людей відрізняється від реальної кількості переселенців на 30-40 відсотків.

В міністерстві соціальної політики повідомляли, що станом на 12 листопада на облік було взято 1,521 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму. 

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