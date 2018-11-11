Тука: Український уряд не знає точну кількість переселенців

Заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Георгій Тука у четвер, 15 листопада, заявив, що український уряд не має даних про реальну кількість внутрішньо переміщених осіб.

"Ми втратили контроль за реальною кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це не дає нам можливості спрогнозувати подальші дії уряду", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за оцінками Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих людей відрізняється від реальної кількості переселенців на 30-40 відсотків.

В міністерстві соціальної політики повідомляли, що станом на 12 листопада на облік було взято 1,521 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму.