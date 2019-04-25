 Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

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Новини

Тука: Процес паспортизації на Донбасі вже розпочатий

Першими російське громадянство в ОРДЛО будуть отримувати проросійські бойовики, після них - чиновники та інші охочі, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Георгій Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука

Росія буде роздавати громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи. Про це в неділю, 28 квітня, в ефірі oboz.tv розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. За його словами, процес паспортизації вже розпочато, списки претендентів були складені орієнтовно три місяці тому.

За даними Туки, першими можливістю отримати громадянство РФ зможуть скористатися бойовики, які входять до складу так званих першого і другого армійських корпусів "ЛНР" та "ДНР". У другій хвилі російські паспорти будуть видавати місцевим "чиновникам". Після цього російське громадянство будуть отримувати всі інші охочі.

"Росія внесла зміни у власне законодавство. Вона діє виключно в рамках свого суверенітету, начебто не порушує жодних міжнародних угод і домовленостей. Те, що це не відповідає духу мінських домовленостей - це політична оцінка, а з юридичної точки зору дуже важко притягти до конкретної відповідальності", - зазначив Тука.

Він також наголосив, що Росія хоче отримати додаткову можливість відкрито використовувати свої збройні сили на Донбасі під приводом "захисту громадян РФ". "Дії України я бачу виключно на політичному рівні, чим вже займається українська влада. Заяви президента, міністра закордонних справ, скликання Ради безпеки ООН - фактично це єдиний механізм. Я хочу вірити в те, що такі дії Кремля будуть тригером, спусковим гачком, який запустить черговий виток санкцій проти РФ. Це буде найбільш адекватною відповіддю на такі кроки Росії", - зазначив заступник міністра.

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Як повідомлялось, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким право на отримання громадянства РФ за спрощеним порядком отримують особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Цей крок вже засудили у Євросоюзі та США.

27 квітня Путін заявив, що допускає введення спрощеної процедури видачі російських паспортів всім громадянам України, а не тільки жителям окупованих територій Донбасу. "Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати в спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив він.

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Російський паспорт жителям ОРДЛО: навіщо це Кремлю? (26.04.2019)

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