Туберкульоз в Україні: як колишня хвора долає стереотипи (відео)

Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Як вона нині допомагає хворим - у проекті DW #LocalHeroes.
"Я дуже молилася, щоб у мене була онкологія... Все що завгодно, найважча стадія раку, тільки не туберкульоз. Не тому, що я знала, що таке туберкульоз, чи боялась, а через ставлення до туберкульозу. Зрозуміла, що це кінець життя..." - пригадує Ольга Клименко. Вже майже рік, як жінка заснувала громадську організацію "TB People Ukraine". Саме завдяки її діяльності хворі на туберкульоз почали відверто розповідати свої історії хвороби, показувати обличчя та не соромитися свого статусу. Понад 80% усіх хворих - це соціально благополучні люди. Тож, туберкульоз стосується кожного, і Ольга хоче, аби про це знало українське суспільство. Як вона нині допомагає хворим - у проекті DW #LocalHeroes:
Резистентні до антибіотиків бактерії у Європі призводять до смерті такої ж кількості людей, як туберкульоз, СНІД і грип разом узяті. (06.11.2018)
Усі необхідні вакцини для імунізації в Україні є. У цьому запевняє очільниця міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун. DW перевірила, чи справді це так, а також проти чого і коли треба колотися українцям. (17.10.2018)
Туберкульоз випереджає ВІЛ у сумній статистиці смертності в світі. Утім, кажуть у ВООЗ, темпи захворюваності скорочуюються. (19.09.2018)