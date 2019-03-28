 Туберкульоз в Україні: як колишня хвора долає стереотипи (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.03.2019

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Політика й суспільство

Туберкульоз в Україні: як колишня хвора долає стереотипи (відео)

Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Як вона нині допомагає хворим - у проекті DW #LocalHeroes.

Deutschland Tuberkulose (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою у світі

"Я дуже молилася, щоб у мене була онкологія... Все що завгодно, найважча стадія раку, тільки не туберкульоз. Не тому, що я знала, що таке туберкульоз, чи боялась, а через ставлення до туберкульозу. Зрозуміла, що це кінець життя..." - пригадує Ольга Клименко. Вже майже рік, як жінка заснувала громадську організацію "TB People Ukraine". Саме завдяки її діяльності хворі на туберкульоз почали відверто розповідати свої історії хвороби, показувати обличчя та не соромитися свого статусу. Понад 80% усіх хворих - це соціально благополучні люди. Тож, туберкульоз стосується кожного, і Ольга хоче, аби про це знало українське суспільство. Як вона нині допомагає хворим - у проекті DW #LocalHeroes:

 

 

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Ольга Клименко - керівниця громадської організації TB People Ukraine. Чотири роки тому в неї діагностували туберкульоз. Це поділило її життя на "до" та "після". Жінка успішно вилікувалася, але подолати депресію було не просто. Як вона нині допомагає іншим хворим, дивіться у проекті DW #LocalHeroes.

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