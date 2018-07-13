Україна

Туалетний папір з трави: винахід німецьких школярів (відео)

Що спільного у трави і туалетного паперу? На перший погляд - нічого. А от німецькі школярі придумали, як зробити з трави туалетний папір! І навіть вже зробили прототип.

Виробництво туалетного паперу з трави відносно просте: траву переробляють та пресують в трав'яні гранули, а ті подають у машини для виробництва паперу. Тож, про неекологічний папір, який завдає непоправної шкоди лісам, можна просто забути.

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