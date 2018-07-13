Туалетний папір з трави: винахід німецьких школярів (відео)

Що спільного у трави і туалетного паперу? На перший погляд - нічого. А от німецькі школярі придумали, як зробити з трави туалетний папір! І навіть вже зробили прототип.
Виробництво туалетного паперу з трави відносно просте: траву переробляють та пресують в трав'яні гранули, а ті подають у машини для виробництва паперу. Тож, про неекологічний папір, який завдає непоправної шкоди лісам, можна просто забути.
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)
Різнокольрові контейнери для відходів стоять у всіх німецьких подвір'ях - громадяни дуже серйозно ставляться до розподілу сміття. Але не всі знають, куди і що потрібно класти. (08.06.2017)