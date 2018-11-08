 ТСК з розслідування нападу на Гандзюк збереться 15 листопада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2018

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Новини

ТСК з розслідування нападу на Гандзюк збереться 15 листопада

Тимчасова слідча комісія з розслідування нападу на Гандзюк та нападів на інших активістів збереться 15 листопада. Активісти вимагали виключення Антона Геращенка з ТСК.

Обставини нападу на Гандзюк і нападів на інших активістів вивчає тимчасова слідча комісія

Факти нападу на Гандзюк і нападів на інших активістів вивчає тимчасова слідча комісія

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з розслідування нападів на радницю мера Херсона, активістку Катерину Гандзюк та інших активістів, проведе наступне засідання 15 листопада. До кінця листопада ТСК має провести виїзне засідання в Херсоні. Відповідні рішення ухвалили на першому організаційному засіданні комісії у четвер, 8 листопада, інформує агенція "Українські Новини". 

Громадські активісти, що були присутні на засіданні, виступили з вимогою виключити з комісії Антона Геращенка (фракція "Народний фронт"). Активістка Марина Хромих пояснила цю вимогу тим, що Геращенко поширював неправдиву інформацію про причетність до нападу на Гандзюк чоловіка, якого пізніше визнали невинуватим. Однак голова ТСК Борислав Береза (позафракційний) зазначив, що виключення Геращенка неможливе, оскільки члени комісії призначаються за рішенням Верховної Ради.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 6 листопада створила тимчасову слідчу комісію (ТСК) із розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших активістів. За прийняття проекту постанови №9262 проголосували 259 депутатів за мінімально необхідних 226. Комісія має повноваження на проведення перевірки відомостей, збір інформації та ініціювання притягнення осіб до відповідальності.

Як повідомлялося, Катерина Гандзюк померла 4 листопада в лікарні у Києві. 31 липня її облили великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. 4 листопада слідчі змінили кваліфікацію нападу на Гандзюк на закінчене умисне вбивство. Розслідування ведеться за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю та на замовлення.

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Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)

DW.COM

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