Тріумфаторка "Греммі": Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях

Завдяки пісні Bad Guy американська співачка Біллі Айліш отримала перемогу у найпрестижнішій номінації музичної премії "Греммі" - "Запис року". Таким чином 18-річна виконавиця стала наймолодшою людиною в історії премії, що здобула перемогу у цій номінації.

Під час 62-ї церемонії нагородження "Греммі", що відбулася у Лос-Анджелесі у неділю, 26 січня, Айліш також здобула нагороди у номінаціях "Альбом року", "Пісня року", "Найкращий новий виконавець" та "Найкращий новий альбом".

Сімейний підряд на "Греммі"

Пісня Bad Guy входить до дебютного альбому співачки під назвою When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, реліз якого відбувся у березні минулого року. Брат Айліш, співак Фіннеас Берд О'Коннел, більш відомий як FINNEAS, спродюсував і став співавтором альбому, завдяки чому він зміг здобути одразу шість золотих грамофонів "Греммі".

Під час вручення Айліш та О'Коннел заявили, що написали альбом про депресію, "суїцидальні думки і зміни клімату", та не очікували на перемогу. Раніше співачка зізнавалася, що у 16 років хотіла накласти на себе руки та страждає від синдрому Туретта.

"Греммі" для "Чорнобиля"

Серед музикантів, що отримали престижну музичну премію, опинилася і українська піаністка Надія Шпаченко. Її альбом The Poetry of Places, записаний з іншими виконавцями, переміг у категорії "Найкраща класична збірка".

Шпаченко народилася в Україні, але у 1991 році переїхала до Ізраїлю, а трьома роками пізніше - у США, де здобула ступінь бакалавра класичної музики в Кембриджі.

Також "Греммі" в номінації "Найкращий саундтрек для візуальних медіа" відзначили знайомий українським глядачам телесеріал "Чорнобиль", який нещодавно отримав іншу премію - "Золотий глобус" як найкращий мінісеріал.

Жалоба за Кобі Браянтом

Цьогорічне нагородження "Греммі" відзначилося згадками про трагічну загибель зірки баскетболу Кобі Браянта, який за декілька годин до початку церемонії розбився у авіакатастрофі разом із своєю донькою.

Виконавиця Lizzo, яка цього вечора отримала три статуетки, присвятила свій виступ загиблому баскетболісту. А ведуча церемонії Аліша Кіз звернулася до присутніх на нагородженні із словами: "Ми всі відчуваємо шалений сум зараз. Нещодавно цього дня Лос-Анджелес, Америка та увесь світ втратив героя".