 Трюки адвокатів Фірташа: екстрадиція знову затягується на місяці | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.07.2019

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Європа

Трюки адвокатів Фірташа: екстрадиція знову затягується на місяці

Міністерство юстиції Австрії дало зелене світло видачі Дмитра Фірташа до США. Утім, адвокати українця примудрилися вкотре затягнути екстрадицію, щонайменше, ще на кілька місяців. Подробиці - у статті DW.

Дмитро Фірташ і його австрійські адвокати Дітер Бемдорфер (ліворуч) і Рюдіґер Шендер

Дмитро Фірташ і його австрійські адвокати Дітер Бемдорфер (ліворуч) і Рюдіґер Шендер

Здавалося, австрійська сага про екстрадицію Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів після п'яти років добігла кінця: у вівторок, 16 липня, стало відомо, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив видачу українця. Згідно з австрійським законодавством, після рішення двох судових інстанцій це є останнім процедурним кроком, який відкриває шлях для передачі олігарха американським правоохоронним органам. Але іменитим адвокатам Фірташа вже в котре у цьому багаторічному процесі вдалося в останній момент завадити переїзду свого підзахисного до США. Щойно 15 липня рішення мін'юсту було письмово передано адвокату українця ексміністру юстиції Австрії Дітеру Бемдорферу (Dieter Böhmdorfer), він негайно запустив заздалегідь підготований "План Б". Як повідомили DW у прес-службі Земельного суду Відня, до цієї інстанції було подане клопотання про повторний розгляд питання екстрадиції Фірташа. Таким чином, захист українця хоче повернути процес туди, де він починався 2014 року - у суд першої інстанції.

Все з нуля?

Як повідомив адвокат Бемдорфер у студії австрійського телеканалу Ö1, захист надав суду "докази того, що Фірташ не вчиняв жодних правопорушень в Індії" і в цій країні проти нього немає кримінальних справ. Таким чином адвокати хочуть переконати суд у тому, що кримінальна справа у США за підозрою у дачі 18,5 мільйона доларів хабара за дозвіл на видобуток титанової руди в Індії не має правового підґрунтя і є суто політично мотивованою.

Оцінити шанси на успіх цієї стратегії важко. Загалом в рамках передбачених законом процедур про екстрадицію повторний розгляд справи не передбачений. Тим не менше, теоретично адвокати можуть своїми аргументами переконати суддю почати такий розгляд. Навесні 2015 року - у цьому самому Земельному суді Відня, куди нині подано клопотання - суддя Крістоф Бауер (Christoph Bauer) вже виносив рішення на користь Фірташа. На думку судді Бауера, у цій справі "не можна з впевненістю виключити політичного підтексту". Водночас, як повідомило DW джерело у суді, нинішнє клопотання адвокатів розглядатиме інший суддя.

Квітень 2015 року. Дмитро Фірташ в обіймах своїх адвокатів після оголошення переможного рішення суду

Квітень 2015 року. Дмитро Фірташ в обіймах своїх адвокатів після оголошення переможного рішення суду

Нові документи з США

Юридичне становище Дмитра Фірташа ускладнюється тим, що після негативного рішення першої інстанції 2015 року Сполучені Штати передали до Відня додаткові докази на підтвердження обґрунтованості підозри у корупції. Як випливає з тексту рішення суду вищої інстанції, яке є у розпорядженні DW, суддя у лютому 2017 року побачив достатні докази на підтвердження обґрунтованості підозр у корупції. Виходячи з цього суд апеляційної інстанції і дав дозвіл на екстрадицію.

DW.COM

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США, як випливає з судових документів, передали до Відня покази свідків з найближчого оточення Дмитра Фірташа, які підтверджують, що 18,5 мільйона доларів були через рахунки низки фірм переказані довіреній особи одного з індійських високопосадовців за особистим розпорядженням українського олігарха. "ОК, я заплачу", - сказав, згідно показами одного зі свідків, Фірташ після того, як його попередили, що в іншому разі він не отримає дозвіл на видобуток титанової руди. Захист українця, як випливає з судових документів, заявляє, що гроші переказувалися не як хабар, а як "пожертва" на потреби правлячої партії. Утім, суддя апеляційного суду у Відні не повірив у цю версію.

Питання не одного місяця

Яким чином цього разу адвокати Дмитра Фірташа переконуватимуть суд у невинуватості свого підзахисного, невідомо. Адвокати Дмитра Фірташа не відповіли на запитання DW про те, які нові обставини справи стали підставою для клопотання про повторний розгляд. Тим не менше, їхнє клопотання щонайменше затягне екстрадицію олігарха. Як повідомили DW у прес-службі Земельного суду Відня, захист Фірташа додав до клопотання "значні обсяги документів". Поки суддя вивчить ці документи, імовірно, мине не один місяць, зазначило джерело DW в австрійських органах правосуддя. Крім того, негативне для Фірташа рішення судді його адвокати можуть оскаржити в апеляційній інстанції.

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