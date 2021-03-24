 Трьох членів громадського руху Медведчука підозрюють у держзраді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2021

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Новини

Трьох членів громадського руху Медведчука підозрюють у держзраді

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук (архівне фото)

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та Севастополя і департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" за фактом участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в тимчасово окупованому Криму.

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Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у п'ятницю, 26 березня.

За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху "Український вибір-Право народу", який до 2016 року називавася "Український вибір", сприяли окупації Кримського півострову.

Зокрема, двоє підозрюваних, які були керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконних збройних формувань, а інший - керував окермим підрозділом "самооборони" "Слов'янський щит".

"Вони виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострову Крим", - йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, підозрювані були спостерігачами на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій, також вони їх охороняли і забезпечували безперешкодне проведення "референдуму" у Севастополі.

Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху "Український вибір", що також діяв у Севастополі, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією та проведення незаконного "референдуму".

"Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз", - зазначають прокурори.

Крім того, як повідомляється, представники РФ нагородили підозрюваних медалями "За повернення Криму".

Нагадаємо, Віктор Медведчук є лідером всеукраїнського громадського руху "Український вибір - право народу". 

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму, а 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом увів це рішення в дію. Сам Медведчук називав введені проти нього санкції "незаконними" та запевняв, що залишиться в Україні.

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