 Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці

Троє журналістів з Росії вирушили до Центральноафриканської республіки, щоб знімати фільм про діяльність приватних військових компаній. Мотивом вбивства, можливо, було пограбування.

У ЦАР вбили трьох журналістів

У ЦАР вбили трьох журналістів

DW.COM

Під американськими бомбами в Сирії загинули росіяни, це вже безперечно. Питання в тому, скільки було вбито, і як реагуватиме на це Кремль, вважає політолог Іван Преображенський. (14.02.2018)

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі і тепер у Сирії. DW зібрала відомості про цю ПВК. (15.02.2018)

Внаслідок нападу невідомих озброєних осіб у Центральноафриканській Республіці загинули троє журналістів. Напад стався пізно ввечері в понеділок, 30 липня, пише інформагенція Reuters з посиланням на мера містечка Сібю, що на північний схід від столиці. За його словами, жертвами невідомих нападників стали двоє росіян і один українець. Метою вбивства трьох журналістів було пограбування, вважає джерело агентства "Інтерфакс" в поліції ЦАР.

У свою чергу, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що у ЦАР загинув російський журналіст Орхан Джемаль, який знімав кінофільм про військових найманців. "Разом з Олександром Расторгуєвим він знімав кіно про приватні військові компанії, що працюють в ЦАР", - цитує "Інтерфакс" Венедиктова. Разом з ними нібито поїхав оператор Кирило Радченко. Хто саме з них мав українські документи, залишається невідомим.

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що російські дипломати виїхали до ЦАР для упізнання тіл загиблих. Тим часом дружина Джемаля заявила, що упізнала його тіло по фотографії.

Також за темою

Russland St. Petersburg Treffen Präsident Zentralafrikanische Republik und Vladimir Putin

Як Росія зміцнює позиції в Африці 04.06.2018

Спершу Центральноафриканська республіка, потім Демократична республіка Конго. Росія активно розширяє вплив в Африці і співпрацює з усе більшою кількістю країн у питаннях безпеки.

Ukraine OSZE Mitarbeiter Drohne

СММ ОБСЄ вважає "важким ударом" обвинувачення щодо витоку інформації 19.07.2018

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) вважає "важким ударом" оприлюднені німецькими журналістами дані про витік інформації та "з'ясує, що сталося і як".

Ostukraine OSZE

СММ ОБСЄ занепокоєна через імовірність витоку внутрішньої інформації місії 18.07.2018

У розпорядженні журналістів телеканалу ARD опинилися внутрішні звіти та документи СММ ОБСЄ, які міг "злити" російським спецслужбам один із працівників місії. У СММ занепокоєні можливим витоком інформації.

Докладно

Полу Манафорту загрожує до 80 років ув'язнення

Пол Манафорт: за що судять піарника Януковича? (відео)

У Пола Манафорта багато регалій з префіксом "екс". 31 липня проти нього розпочався суд у США. Що про це варто знати? 

Фахівці, які отримували блакитні картки, залишаються в Німеччині

Більшість власників "блакитних карток" залишаються в ФРН

90 відсотків фахівців, які мали "блакитну картку", продовжують проживати в Німеччині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  