Трьох журналістів з Росії вбили в Центральноафриканській республіці

Внаслідок нападу невідомих озброєних осіб у Центральноафриканській Республіці загинули троє журналістів. Напад стався пізно ввечері в понеділок, 30 липня, пише інформагенція Reuters з посиланням на мера містечка Сібю, що на північний схід від столиці. За його словами, жертвами невідомих нападників стали двоє росіян і один українець. Метою вбивства трьох журналістів було пограбування, вважає джерело агентства "Інтерфакс" в поліції ЦАР.

У свою чергу, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов повідомив, що у ЦАР загинув російський журналіст Орхан Джемаль, який знімав кінофільм про військових найманців. "Разом з Олександром Расторгуєвим він знімав кіно про приватні військові компанії, що працюють в ЦАР", - цитує "Інтерфакс" Венедиктова. Разом з ними нібито поїхав оператор Кирило Радченко. Хто саме з них мав українські документи, залишається невідомим.

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила, що російські дипломати виїхали до ЦАР для упізнання тіл загиблих. Тим часом дружина Джемаля заявила, що упізнала його тіло по фотографії.