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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудові мігранти".
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У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.
Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.
Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.
До Молдови через пандемію коронавірусу повернулися сотні тисяч жителів країни, які тимчасово працювали у ЄС та Росії. Тож найбідніша держава Європи втратила одне з важливих джерел доходів - грошові перекази. Як зустріли заробітчан і чому їх поверненню не дуже раді?
Через коронавірус та закриті кордони європейські фермери недорахуються сотень, якщо не тисяч українських заробітчан, насамперед сезонних працівників у сільському господарстві. Європейська комісія рекомендувала урядам країн ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. Дивіться репортаж DW.