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Трудові мігранти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудові мігранти".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати

Нестача далекобійників у Німеччині: потрібні трудові мігранти й більші зарплати 27.10.2021

Гострий дефіцит водіїв вантажівок уже призвів до кризи постачань у Великобританії. Експерти попереджають, що подібні проблеми незабаром чекають і на Німеччину. Поки що надія на Східну Європу.

Роботи замість заробітчан? Фармдроїд обробляє поля у Німеччині (11.08.2021) 11.08.2021

У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.

Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео)

Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео) 23.06.2021

Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. DW поспілкувалась із кількома з них. Це молоді люди, які не згодні працювати в умовах української медичної системи. І питання, схоже, не лише у грошах.
Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021) 10.06.2021

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео)

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео) 02.06.2021

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан. Працівників активно запрошують на сезонні роботи у сільському господарстві, промисловості та сфері обслуговування.
Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео) 27.04.2021

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.

Заробітчани-раби: як не потрапити на гачок шахраїв (27.04.2021) 27.04.2021

Заробітчани їдуть на сезонні роботи до Німеччини, сподіваючись за короткий час дещо поліпшити матеріальне становище своїх родин. Але нерідко їм доводиться жити в жахливих умовах або навіть повертатися додому ні з чим. Дивіться, що розповіли DW заробітчани зі Східної Європи.
В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів

В Україні у 2020 році голосували лише 100 тисяч ВПО та трудових мігрантів 06.04.2021

Зі 6 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів і громадян без зареєстрованого місця проживання лише 101,5 тисячі скористалися правом голосу під час місцевих виборів в Україні у 2020 році.

Чи вдасться повернути трудових мігрантів до України позиками?

Чи вдасться повернути трудових мігрантів до України позиками? 12.02.2021

Безвідсотковий кредит як спосіб повернути заробітчан додому. Такий рецепт розробили в уряді і пропонують затвердити як закон. Втім, самі трудові мігранти стримано реагують на такі "подарунки" від влади.
До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів

До України в 2020 році надійшов рекордний обсяг грошових переказів 01.02.2021

Рекордні 12,1 мільйрда доларів надійшли в Україну в 2020 році як приватні грошові перекази, повідомили в Національному банку України.

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео) 15.09.2020

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.

Польща чекає на українських заробітчан: що на заваді? (15.09.2020) 15.09.2020

Роботодавці кличуть українців до Польщі, пропонуючи сотні вакансій. Утім, на тлі спалаху коронавірусу трудові мігранти їдуть за кордон вже не так активно, як раніше. DW з'ясовувала чому.
COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців?

COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців? 10.07.2020

Які країни стануть головним джерелом кваліфікованих кадрів для Німеччини? Прогноз DB Research до 2030 року вказує на зростання конкуренції для українських і російських IT-фахівців.

Повернення заробітчан з ЄС: чому в Молдові їх змушують купувати медстраховку (01.05.2020) 01.05.2020

До Молдови через пандемію коронавірусу повернулися сотні тисяч жителів країни, які тимчасово працювали у ЄС та Росії. Тож найбідніша держава Європи втратила одне з важливих джерел доходів - грошові перекази. Як зустріли заробітчан і чому їх поверненню не дуже раді?

Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео) 02.04.2020

Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів.

Українські заробітчани на карантині: фермери в Європі потерпають (02.04.2020) 02.04.2020

Через коронавірус та закриті кордони європейські фермери недорахуються сотень, якщо не тисяч українських заробітчан, насамперед сезонних працівників у сільському господарстві. Європейська комісія рекомендувала урядам країн ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. Дивіться репортаж DW.
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