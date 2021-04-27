Трудове рабство

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.