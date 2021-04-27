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Трудове рабство

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трудове рабство".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео)

Заробітчани теж плачуть: коли робота у Німеччині - як рабство (відео) 27.04.2021

На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.
Жебрацькі зарплати швачок під лейблом Made in Europe у Північній Македонії - Європа у фокусі (відео)

Жебрацькі зарплати швачок під лейблом "Made in Europe" у Північній Македонії - "Європа у фокусі" (відео) 03.02.2020

Данія: у Гренландії очікують зиску від зміни клімату. Великобританія: через Brexit британці можуть лишитися без улюблених ласощів. Німеччина та Польща: мисливці проти африканської чуми свиней.
У Великобританії викрили наймасштабніший випадок сучасного рабства

У Великобританії викрили "наймасштабніший випадок сучасного рабства" 05.07.2019

Суд у Великобританії ув'язнив вісьмох громадян Польщі за торгівлю людьми. Зловмисникам вдалося заманити до Бірмінгема близько 400 своїх співвітчизників, зарплатню яких вони майже повністю забирали.

В Україні з трудового рабства звільнили сотню людей

В Україні з трудового рабства звільнили сотню людей 29.06.2019

Поліцейські викрили мережу фальшивих реабілітаційних центрів, у яких перебували близько сотні осіб, лікарі перевірять стан їхнього здоров'я.

В Будапешті тривають протести через закон про рабство

В Будапешті тривають протести через "закон про рабство" 22.12.2018

Тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта на знак протесту проти нового трудового законодавства. Профспілки планують на січень загальні страйки.
В Угорщині протестують проти планів збільшення понаднормової роботи

В Угорщині протестують проти планів збільшення понаднормової роботи 08.12.2018

Тисячі угорців протестують проти законодавчої ініціативи щодо збільшення кількості годин понаднормової роботи. Профспілки вважають, що роботодавці будуть тиснути на робітників, щоб примусити їх працювати більше.
230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми

230 тисяч українців стали жертвами торгівлі людьми 23.10.2018

За оцінками міжнародних експертів, більше 230 тисяч українців побували у рабстві за часів незалежності України. Якщо раніше людей найчастіше експлуатували сексуально, то нині втягують в трудове рабство.

"Бабуся і кіт зробили більше для демократії Україні, ніж заяви політиків" 25.08.2012

Жарти про бабусю та кота, трудове рабство та вирок Pussy Riot - такі теми цього тижня коментували відвідувачі сайту DW.
Новий тренд в Україні: обережно, трудове рабство!

Новий тренд в Україні: обережно, трудове рабство! 21.08.2012

На Львівщині викрили групу сучасних «рабовласників». Для регіону злочини такого роду є рідкістю, кажуть правоохоронці. Експерти ж заявляють, що трудове рабство стає поширеним явищем в Україні.