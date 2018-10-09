Труднощі перекладу: суд у "шпигунській справі" в оточенні Володимира Гройсмана

Голосіївський райсуд Києва у п'ятницю, 19 жовтня, продовжив розгляд "шпигунської справи" Станіслава Єжова - колишнього особистого перекладача українського прем'єра Володимира Гройсмана. Чиновника гучно затримала у грудні минулого року просто на робочому місці. Тоді Служба безпеки України (СБУ) звинуватила його у держзраді - заступник керівника служби протоколу голови уряду начебто передавав ФСБ таємну інформацію про зустрічі свого шефа. "Він працював як справжній шпигун. Працював достатньо ініціативно. Передавав інформацію, викрадав документи й передавав російським кураторам", - розповідав тоді Андрій Петров, керівник департаменту контррозвідки СБУ.

Таємниця чи не надто?

У п'ятницю прокурор Головної військової прокуратури України Ігор Кринін, який представляє в суді обвинувачення, понад дві години зачитує довгий перелік начебто переданих російським спецслужбам матеріалів. Це і статистичні дані щодо торгівлі України з ЄС, і стенограма зустрічі Володимира Гройсмана з новообраною наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" в грудні 2017 року, і програма одного з візитів голови уряду до Брюсселя.

Прокурор навіть цитує в суді стенограму минулорічної приватної розмови Володимира Гройсмана із верховною представницею ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Могеріні, в якій ті обговорюють кризу українсько-угорських відносин та невдачі української антикорупційної політики. Є в переліку і більш специфічні матеріали, наприклад, список працівників охорони прем'єра, схема розсадки в службові автомобілі та план руху кортежів. "Ці документи містять важливу інформацію, і їхня передача іноземній стороні може нести загрозу Україні", - стверджує Ігор Кринін.

Захист: жодних експертних висновків

Утім, це заперечує захисник Єжова Валентин Рибін. Цей адвокат відомий своєю участю у захисті російських громадян, взятих в полон на Донбасі, а також переговірника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, якого разом із депутаткою Надією Савченко українські слідчі звинувачують у підготовці держперевороту.

"Прокурор стверджує, що мій клієнт вчинив держзраду, передаючи інформацію, яка не підлягала розголошенню. Але наразі немає ніяких підтверджень, що ця інформація містила державну таємницю і її розголошення завдало якоїсь шкоди. Щодо цього немає жодних експертних висновків, на переданих документах немає навіть грифу "для службового користування",- запевняє він.

Суд продовжить розгляд справи Станіслава Єжова наприкінці жовтня

Слід зазначити, що навіть прем'єр Володимир Гройсман у грудні минулого року після затримання свого перекладача запевняв журналістів, що той не мав доступу до державної таємниці. "Якщо це таємна інформація, то прокурор, прочитавши її на відкритому засіданні, вчинив ще більший злочин, ніж інкримінують мені. Тепер, подивившись новини, доступ до неї можуть отримати всі спецслужби світу", - пожартував щодо цього сам Станіслав Єжов.

Загадкова електронна пошта

Із судових засідань стає відомо, що контррозвідка СБУ стежила за Станіславом Єжовим кілька місяців. За цей час на його особистий ноутбук дистанційно встановили шпигунську програму - вона отримала доступ до камери та, передусім, до електронної пошти перекладача.

З неї, як стверджує слідство, він пересилав перелічену в суді інформацію на казкову електронну адресу elenaprekrasnaya[at]yandex.ru. Ігор Кринін стверджує, що поштова скринька зареєстрована в Санкт-Петербурзі та належить російським спецслужбам.

Утім, захист звертає увагу, що жодних доказів цьому поки не надано, і просить суд не брати до уваги протоколи негласних слідчих дій. "У протоколах зазначено, що матеріали передавались іноземній стороні - це брехня. Можна було б зазначити, що дані передавалися абоненту з конкретною адресою електронної пошти, але де докази, що вона російська?" - звертає увагу Рибін.

Сам же Станіслав Єжов відмовився відповідати на запитання DW про те, кому саме належить загадкова електронна скринька, пообіцявши зробити це під час свого допиту в суді.

Бувалий шпигун?

Раніше СБУ стверджувала, що отримала інформацію про співпрацю перекладача з російськими спецслужбами з оперативних джерел ще задовго до його затримання. Станіслава Єжова, за версією слідства, завербували ще під час його роботи в посольстві України в США в 2010-2012 роках. В МЗС він працював із кінця 1990-х років, і лише у 2015 році перейшов на роботу перекладачем до Володимира Гройсмана, коли майбутній прем'єр обіймав посаду спікера Верховної Ради.

У прокуратурі запевняють, що Єжов протягом 2015 року кілька разів літав до Санкт-Петербурга, а у 2016-2017 роках - до Мінська, ймовірно, для контактів із російським спецслужбами. Також там звертають увагу на російське громадянство його дружини - Юлії Мірошнікової.

Голосіївський суд продовжить розгляд справи Станіслава Єжова 26 жовтня. Сам екс-перекладач прем'єра принаймні до 1 листопада перебуватиме в Лук'янівському СІЗО. Згідно з обвинувальним актом, якщо його провина буде доведена, йому загрожують до 15 років в'язниці.