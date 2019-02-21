Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.
Народні депутати України Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм написали заяви про вихід із парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка". Про це всі троє повідомили в четвер, 28 лютого, написавши в соціальних мережах.
Спершу про вихід зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" повідомив народний депутат України Мустафа Найєм у соцмережі Telegram і виклав фотокопію відповідної заяви. "Це - формальність. Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад", - написав він.
Так само скан-копію аналогічної заяви від свого імені на своїй сторінці в Facebook опублікував і Сергій Лещенко. Утім, депутат не додав жодного коментаря до неї.
"Прошу виключити мене зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", - йдеться в тексті заяви Світлани Заліщук на ім'я керівника фракції Артура Герасимова від 28 лютого. Скан-копію заяви Заліщук опублікувала на своїй Facebook-сторінці.
Підставою для такого рішення Заліщук назвала появу журналістського розслідування, де стверджується про розкрадання коштів в "Укроборонпромі". "Далі не бачу можливості та сенсу мати жодної прив'язки до цієї абревіатури. Обкрадання солдатів - це за межею людяності", - написала вона. "Вважаю, що мандат - це не квиток раба. За останні чотири роки мандат надав можливість боротися за важливі закони", - зазначила Заліщук.
Як повідомлялося, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що українським обороннним підприємствам через фірми-прокладки постачали контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Автори розслідування стверджують, що до цих операцій причетний у тому числі Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка. Тимчасово відсторонений від посади перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський назвав журналістське розслідування брехнею і заявив по готовність до співпраці з правоохоронцями. У Національному антикорупційному бюро України почали досудове розслідування.
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