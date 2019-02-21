Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП

Народні депутати України Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм написали заяви про вихід із парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка". Про це всі троє повідомили в четвер, 28 лютого, написавши в соціальних мережах.

Спершу про вихід зі складу фракції "Блок Петра Порошенка" повідомив народний депутат України Мустафа Найєм у соцмережі Telegram і виклав фотокопію відповідної заяви. "Це - формальність. Ми вже давно по різні боки ціннісних барикад", - написав він.

Так само скан-копію аналогічної заяви від свого імені на своїй сторінці в Facebook опублікував і Сергій Лещенко. Утім, депутат не додав жодного коментаря до неї.

"Прошу виключити мене зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", - йдеться в тексті заяви Світлани Заліщук на ім'я керівника фракції Артура Герасимова від 28 лютого. Скан-копію заяви Заліщук опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

Підставою для такого рішення Заліщук назвала появу журналістського розслідування, де стверджується про розкрадання коштів в "Укроборонпромі". "Далі не бачу можливості та сенсу мати жодної прив'язки до цієї абревіатури. Обкрадання солдатів - це за межею людяності", - написала вона. "Вважаю, що мандат - це не квиток раба. За останні чотири роки мандат надав можливість боротися за важливі закони", - зазначила Заліщук.

Як повідомлялося, команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що українським обороннним підприємствам через фірми-прокладки постачали контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Автори розслідування стверджують, що до цих операцій причетний у тому числі Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером нинішнього президента країни Петра Порошенка. Тимчасово відсторонений від посади перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олег Гладковський назвав журналістське розслідування брехнею і заявив по готовність до співпраці з правоохоронцями. У Національному антикорупційному бюро України почали досудове розслідування.