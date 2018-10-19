 Троє пожежників у Німеччині вчиняли підпали, щоб їх гасити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Троє пожежників у Німеччині вчиняли підпали, щоб їх гасити

Підсудні німецькі пожежники зізналися, що підпалювали машини і будинки тому, що їм подобалося їх гасити. Нині трьом чоловікам загрожує ув'язнення і чималий штраф.

Пожежники Німеччини

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Троє пожежників у німецькому місті Нойс, що поблизу Дюссельдорфа, зумисне влаштували серію пожеж, оскільки вони хотіли щось загасити, пише інформагенція dpa. Троє молодих волонтерів місцевої пожежної служби загалом вчинили 13 підпалів у період між жовтнем 2017 року і січнем 2018 року.

У цьому зізнався один з підозрюваних через свого адвоката у вівторок, 23 жовтня. Обвинувачений наголосив, що мотивом було "прагнення гасити пожежі" за браку пожеж у місті. Двоє адвокатів інших підозрюваних озвучили схожі мотивації своїх клієнтів.

Троє підозрюваних віком від 20 до 23 років підпалювали транспортні засоби (зокрема вантажівки і мотоцикли) та будинки. Загалом їхні дії завдали збитків на майже один мільйон євро. Підсудним загрожує великий штраф і ув'язнення.

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