Троє космонавтів успішно стартували з Байконуру до МКС

Ракета-носій "Союз-2.1а" з пілотованим космічним кораблем "Союз МС-16" успішно стартувала у четвер вранці, 9 квітня, з космодрому Байконур. На борту корабля, що прямує до Міжнародної космічної станції (МКС), перебувають троє астронавтів - росіяни Анатолій Іванішин і Іван Вагнер, а також американець Крістофер Кессіді.

Як зазначає агенція dpa, через пандемію COVID-19 "Роскосмос" посилив суворі норми безпеки. Внаслідок цього, перед польотом космонавти провели місяць на карантині. Вони обійшлися без звичних ритуалів та не змогли особисто попрощатися зі своїми рідними і друзями.

Очікується, що політ триватиме близько шести годин.

Новий екіпаж має пробути на МКС 196 днів і повернутися на Землю у жовтні. Згідно з планами, 62-а місія, яка зараз перебуває на МКС, з американцями Ендрю Морганом і Джессікою Мейр та росіянином Олегом Скрипочкою має повернутися на Землю 17 квітня.

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