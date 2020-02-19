Троє космонавтів успішно стартували з Байконуру до МКС

Корабель "Союз МС-16" з трьома космонавтами на борту успішно стартував та прямує до Міжнародної космічної станції. Через COVID-19 перед вильотом космонавти перебували місяць на карантині. Вони будуть на МКС до жовтня.
Ракета-носій "Союз-2.1а" з пілотованим космічним кораблем "Союз МС-16" успішно стартувала у четвер вранці, 9 квітня, з космодрому Байконур. На борту корабля, що прямує до Міжнародної космічної станції (МКС), перебувають троє астронавтів - росіяни Анатолій Іванішин і Іван Вагнер, а також американець Крістофер Кессіді.
Як зазначає агенція dpa, через пандемію COVID-19 "Роскосмос" посилив суворі норми безпеки. Внаслідок цього, перед польотом космонавти провели місяць на карантині. Вони обійшлися без звичних ритуалів та не змогли особисто попрощатися зі своїми рідними і друзями.
Очікується, що політ триватиме близько шести годин.
Новий екіпаж має пробути на МКС 196 днів і повернутися на Землю у жовтні. Згідно з планами, 62-а місія, яка зараз перебуває на МКС, з американцями Ендрю Морганом і Джессікою Мейр та росіянином Олегом Скрипочкою має повернутися на Землю 17 квітня.
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