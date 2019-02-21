Троє британських міністрів вимагають відкласти Brexit

Троє міністрів британського уряду виступили за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, якщо депутати парламенту країни наступного тижня знов не підтримають угоду з Брюсселем. У спільній статті для видання Daily Mail, яка була опублікована в суботу, 23 лютого, міністр у справах бізнесу Грег Кларк, міністерка праці Ембер Радд та міністр юстиції Девід Гок заявили, що парламент має зупинити Brexit без угоди.

"Наша економіка зазнає сильної шкоди як у короткій, так і в довгостроковій перспективі. Витрати зростатимуть, підприємствам, які покладаються на своєчасні поставки, буде завдано значної шкоди, а притік інвестицій буде стримуватися", - йдеться, зокрема, у статті. Міністри також звернули увагу на те, що багато парламентарів нібито сподіваються на вихід країни з ЄС без угоди. Троє членів уряду наголосили, що якщо наступного тижня не відбудеться прорив щодо угоди з ЄС, то краще відкласти вихід з блоку, ніж виходити взагалі без угоди.

Зараз прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей намагається домовитися з Брюсселем щодо угоди, яку б підтримав британський парламент, який минулого місяця вже відкинув попередній договір з ЄС. Вона пропонує провести голосування щодо угоди 27 лютого, а напередодні голосування Мей має виступити у парламенті зі звітом щодо результатів переговорів. Якщо до того часу не буде запропоновано на голосування змінену угоду, то парламент сам вирішуватиме стосовно подальших кроків щодо Brexit. Очікується, що одним з варіантів може стати саме відтермінування Brexit. При цьому сама Мей виступає за те, щоб вихід з ЄС відбувся вчасно. Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року.