Три роки після відколення: гігантський айсберг дрейфує в Південній Атлантиці

У водах Південної Атлантики дрейфує гігантський айсберг, що відколовся три роки тому в Антарктиді та отримав назву A-68. На даний момент йому загрожує подальший розпад, повідомило Європейське космічне агентство (European Space Agency, ESA) у п'ятницю, 10 липня.

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Співробітники космічного агентства відстежують шлях айсберга за допомогою супутників. Зараз він перебуває біля Південних Оркнейських островів, в 1050 кілометрах від шельфового льодовика Ларсена, від якого відколовся.

Спершу площа айсберга становила 5800 квадратних кілометрів - це майже в сім разів більше за площу Києва. Утім, з часом від нього відкололися два великі уламки. Після відколення першого уламка айсберг було перейменовано в A-68A. Упродовж двох років він тримався неподалік місця свого утворення. Зараз він перебуває у неспокійніших водах, тому йому загрожує подальший розпад, зазначають в ESA. Попри гігантський розмір, айсберг досить тонкий - лише кількасот метрів, кажуть в агентстві.

Нагадаємо, цей айсберг відколовся від льодовика Ларсен С - частини шельфового льодовика біля узбережжя Антарктиди - у липні 2017 року. Це - один з найбільших айсбергів, які дослідники реєстрували впродовж трьох останніх десятиліть.

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