 Три роки Нацполіції України: довіра падає, реальних змін немає | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Три роки Нацполіції України: довіра падає, реальних змін немає

Три роки тому в Україні з'явилась поліція. Але повноцінної реформи, яка мала перетворити корумповану міліцію на правоохоронний орган західного типу, так і не було втілено в життя.

Довіра до українських поліцейських падає

Довіра до українських поліцейських падає

Реформа з романтичною назвою "Моя нова поліція" задумувалась, як докорінна зміна української правоохоронної системи, куди мали прийти нові люди з іншими цінностями та підходами до роботи. Натомість після трьох років роботи Національної поліції України стало зрозуміло, що реформа загальмувала.

Менше страху, але й довіри

Нині у Нацполіції служить 132 тисячі поліцейських. З них лише 18 тисяч - це нові люди, які поступили на службу після 2015 року, відзначає голова Нацполіції Сергій Князєв. За його словами, за цей час співробітники поліції відреагували на 12,8 мільйонів звернень, 534 тисячам правопорушників повідомлено про підозру, 520 тисяч обвинувальних актів направлено до суду. "Нові підрозділи, нова техніка, новий міжнародний досвід… можна продовжувати нескінченно. Але головне - врятовані життя, надана допомога та ваша довіра", - написав Князєв на своїй сторінці у Facebook.

Не менше пафосу про результати роботи і довіру громадян у міністра МВС України Арсена Авакова. "Нам є вже чим пишатися - і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений", - написав 4 липня у Twitter Аваков, вітаючи поліцейських з їхнім професійним святом - Днем поліції України.

Натомість соціологія свідчить, що з довірою серед населення в української поліції є великі проблеми. Соціологічні заміри Харківського інституту соціальних досліджень вказують на те, що Національній поліції нині довіряє не більше 30 відсотків українців. При чому у Донецькій і Луганській областях довіра до правоохоронців більша і складає 40-45 відсотків. Це при тому, що три роки тому поліції, зокрема патрульній, довіряло понад 60 відсотків. За даними Центру Разумкова, у 2017 році негативний баланс довіри/недовіри поліції склав мінус 46 відсотків, а патрульній поліції - мінус 19 відсотків. У порівнянні з 2016 роком найбільше погіршення балансу спостерігалося у патрульної поліції (негативний баланс зріс на 24 відсотки).

"Довіра до поліції  катастрофічно падає. Міністр, напевне, плутає відсутність страху з довірою. Поліцію дійсно українці почали менше боятися, але ж при цьому і менше довіряють", - констатує у розмові з DW директор Центру досліджень правоохоронної діяльності Олег Мартиненко.

Патрульна поліція зневірилась

Три роки тому в центрі Києва на Софійській площі склали присягу перші дві тисячі патрульних поліцейських. У старій міліцейській системі це була абсолютно нова структура, на яку покладали великі надії. Патрульні поліцейські повинні були стати "агентами змін" та запустити реформу у всіх застарілих правоохоронних органах. Однак за три роки стало зрозуміло, що цього не відбудеться.

Як повідомив журналістам керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич, у 2018-му році з патрульної поліції звільнилося 400 працівників. А за три роки існування патрульної поліції в Україні звідти звільнився кожен сьомий співробітник. Основною причиною Фацевич називає велике навантаження на поліцейських. "За 12 годин у них дуже велике навантаження. Іноді вони виходять і в позаробочий час, коли відбуваються якісь масові заходи", – сказав Фацевич в інтерв'ю "Громадському".

Однак експерти вказують на те, що причина дещо глибша. За словами директора Харківського інституту соціальних досліджень Дениса Кобзіна, більшість поліцейських звільняється через низьку зарплатню та відсутність інструментів щось реально змінити в системі. Після першої хвилі захоплення професією і селфі з українцями патрульним поліцейським довелося зіштовхнутись з жорсткою реальністю - заангажованим керівництвом, централізованою системою ухвалення рішень, роботою "на показники", порушенням соціальних прав, старою несправедливою системою роботи, коли форму та бензин для авто поліцейським доводиться купувати за свій кошт. "Лоск спав і молоді амбітні патрульні зрозуміли, що ні на що не можуть вплинути. Їм доводиться працювати зі старими кадрами в старих умовах, коли ти не захищений від свавілля начальника. Тому багато хто звільняється", - каже Денис Кобзін.

DW.COM

Керівництво Національної поліції просить допомоги в суспільства та держави у створенні служби, якій би довіряли українці. Експерти вважають переатестацію колишніх міліціонерів лише першим кроком у напрямку реформи МВС. (05.12.2015)

Нацполіція України запустила пілотний проект з перетворення слідчих і оперативників на "детективів". Експеримент триває у восьми областях. Якщо він буде успішним, то стане основою загальної реформи. (16.06.2017)

На реформаторку з Грузії Хатію Деканоідзе в Україні покладають великі надії у перетворені міліції в поліцію. Чи вдалося їй за сто днів роботи хоча б почати реформи правоохоронної структури? (26.02.2016)

Реформа ще і не починалась

Експерти вказують на те, що зневіра "нових облич" у поліції відбулася через те, що перетворити стару корумповану міліцію на новий правоохоронний орган західного типу так і не вдалося. Адже більшість старих кадрів "часів Януковича" досі працює у системі за своїми старими методами. "Реформа в поліції ще навіть не починалась, бо з десяти співробітників нової поліції дев'ятеро - це старі міліціонери", - відзначає Кобзін.

На переконання експертів, про успіх реформи органів правопорядку в Україні можна буде говорити лише тоді, коли поліція орієнтуватиметься не на гонку за статистикою розкриття злочинів, а на позитивну оцінку громади, на території якої вони працюють, коли буде створений незалежний орган аналізу скарг громадян на дії поліції та коли робота поліції не залежатиме від вказівок з Києва і буде децентралізована.

Дивитись відео 08:56
Now live
08:56 хв

Як працює німецька поліція - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (25.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Як працює німецька поліція - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (25.04.2018)  

Також за темою

Neue Polizisten in Kiew vereidigt

Аваков планує створити патрульну поліцію Криму й Севастополя 27.01.2018

У МВС України хочуть створити патрульну поліцію анексованого Криму та міста Севастополь. Утім, поки що патрулі працюватимуть на інших дільницях, запевнив глава відомства Арсен Аваков.

Ukraine Generalstaatsanwalt Jurij Luzenko

Луценко порадив "нацдружинникам" йти в армію 02.02.2018

Генпрокурор України Юрій Луценко вважає, що до формувань на кшталт "Національних дружин" потрібно запрошувати ветеранів АТО, а хто хоче застосовувати силу на користь України, тому варто йти в армію.

Ukraine | Geiselnahme in Postfiliale

Поліція повідомила про звільнення заручників у Харкові 30.12.2017

Національна поліція України повідомила про звільнення заручників, яких утримували у поштовому відділені в Харкові. Нападника затримано, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Докладно

Довіра до українських поліцейських падає

Три роки Нацполіції: довіра падає, реальних змін немає

Три роки тому в Україні з'явилась поліція. Але повноцінної реформи системи так і не було втілено в життя. 

Враження від відпустки у Тунісі цього року багатьом українцям зіпсували проблеми з вильотом додому

Відпустка як випробування

У розпал туристичного сезону тисячі українців не змогли вирушити у відпустку чи повернутися з неї. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  