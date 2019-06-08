 Три провідні ЗМІ Росії виступили зі спільною заявою про справу Голунова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Три провідні ЗМІ Росії виступили зі спільною заявою про справу Голунова

Перші шпальти "Ведомостей", "Коммерсанта" і РБК вперше зроблені в єдиній стилістиці. У заяві трьох провідних російських ЗМІ наголошується, що об'єктивне розслідування справи Голунова важливе для всього суспільства.

Screenshot www.vedomosti.ru | Ivan Golunov (www.vedomosti.ru)

Три провідні ділові видання Росії - газети "Ведомости", "Комерсант" і агентство РБК - виступили зі спільною заявою щодо справи спеціального кореспондента відділу розслідувань інтернет-видання "Медуза" Івана Голунова. 6 червня його затримали за підозрою у замаху на збут та виготовлення наркотикотичних речовин. Перші шпальти друкованих версій трьох видань у понеділок, 10 червня, вперше зроблені в єдиній стилістиці.

У заяві висловлюєтьсясумнів в законності затримання Голунова і наголошується, що ретельне розслідування його справи "принципово важливе не тільки для журналістської спільноти Росії, але і для всього російського суспільства в цілому".

Непереконливі докази винуватості

"Ведомости", "Комерсант" і РБК вітають обрання для Голунова м'якого запобіжного заходу - домашнього арешту замість утримання у СІЗО. Водночас видання вважають, що представлені слідством докази винуватості Голунова непереконливі, а "обставини затримання журналіста викликають великі сумніви у тому, що при проведенні слідчих дій не було порушено законодавство".

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У "Медузі" вважають, що переслідування Івана Голунова пов'язане з його професійною діяльністю. Московська поліція заявляє про вилучені у журналіста наркотики. (07.06.2019)

Редакції видань вважають, що затримання і арешт Голунова можуть бути пов'язані з його професійною діяльністю і наполягають на ретельній перевірці дій співробітників МВС, причетних до затримання журналіста, і надання даних цієї перевірки засобам масової інформації.

"Ми очікуємо від правоохоронних органів неухильного дотримання закону і вимагаємо максимальної прозорості при проведенні розслідування. Ми уважно стежитимемо за перебігом розслідування і закликаємо підключитися до цього профільні громадські організації. Ми вимагаємо дотримання закону всіма і для всіх", - наголошується у спільній заяві видань.

Затримання Івана Голунова

Івана Голунова затримали 6 червня в Москві і звинуватили в замаху на незаконний збут наркотиків в особливо великих розмірах, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 20 років.

Адвокати заявили про численні порушення, яких припустились співробітники поліції під час затримання журналіста. Справа Голунова викликала широкий резонанс в Росії та на Заході.

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