 Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.04.2020

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Політика й суспільство

Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео)

Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до досягнень?

Зеленський Порошенку під час дебатів на стадіоні рік тому: Я - результат ваших помилок і обіцянок.

Зеленський Порошенку під час дебатів на стадіоні рік тому: "Я - результат ваших помилок і обіцянок".

Перший рік виявився для Зеленського своєрідною "учебкою": він набрався політичного досвіду, переглянув деякі свої підходи щодо кадрової політики. Але, схоже, Зеленський досі немає чіткого бачення, як рухатися далі, і діє в режимі пожежної команди, вважають оглядачі. Те, що можна назвати його здобутками, одночасно є і провалами. І ось чому: 

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