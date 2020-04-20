Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео)

Рік тому Володимира Зеленського обрали президентом України. Він казав, що його обрання - результат помилок і обіцянок Петра Порошенка. А яких помилок за рік припустився сам Зеленський? І що може зарахувати до досягнень?
Зеленський Порошенку під час дебатів на стадіоні рік тому: "Я - результат ваших помилок і обіцянок".
Перший рік виявився для Зеленського своєрідною "учебкою": він набрався політичного досвіду, переглянув деякі свої підходи щодо кадрової політики. Але, схоже, Зеленський досі немає чіткого бачення, як рухатися далі, і діє в режимі пожежної команди, вважають оглядачі. Те, що можна назвати його здобутками, одночасно є і провалами. І ось чому:
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