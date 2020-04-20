Три здобутки і провали Зеленського за рік після обрання (відео)

Перший рік виявився для Зеленського своєрідною "учебкою": він набрався політичного досвіду, переглянув деякі свої підходи щодо кадрової політики. Але, схоже, Зеленський досі немає чіткого бачення, як рухатися далі, і діє в режимі пожежної команди, вважають оглядачі. Те, що можна назвати його здобутками, одночасно є і провалами. І ось чому: