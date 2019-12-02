 Три життєво важливих медпрепарати в Росії прирівняли до наркотиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Три життєво важливих медпрепарати в Росії прирівняли до наркотиків

У перелік "аптечних наркотиків" потрапили опіоїдне знеболювальне, препарат проти епілепсії та краплі для розширення зіниць. За їх незаконний продаж запроваджується кримінальна відповідальність.

ліки

У Росії розширили список заборонених сильнодіючих препаратів, до якого внесли протиепілептичний препарат прегабалін, опіоїдне знеболювальне тапентадол і краплі для розширення зіниць тропікамід. Ці ж препарати входять до переліку "життєво важливих", затвердженого урядом РФ.

З неділі, 1 грудня, набула чинності відповідна постанова прем'єра РФ Дмитра Медведєва, підписана в середині цього року. У міністерстві охорони здоров'я РФ влітку заявили, що ці препарати часто використовуються як наркотики людьми, котрі страждають залежністю від опіоїдів.

Внесення препаратів у цей список означає, що вони продаватимуться в аптеках винятково за одноразовим рецептами, за їхні незаконне виготовлення, переробку, придбання, зберігання і перевезення загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

У Німеччині ці препарати також продаються за рецептом, для пацієнтів їхня вартість покривається страховкою, оплачується тільки збір у розмірі 5-10 євро.

DW.COM

У Росії проти матері, котра купила дитині ліки від епілепсії, порушили справу

Росіянка купила в інтернеті фрізіум для дитини, хворої на епілепсію. Цей препарат не зареєстрований в РФ. Посилку конфіскували митники, у жінки провели обшук та порушили кримінальну справу. (16.08.2019)  

Які шанси у Німеччини стати найбільшим у світі ринком медичного канабісу?

Застосування марихуани у медичних цілях легалізували у ФРН ще два роки тому. Однак поки що місцевий легальний ринок тільки стає на ноги, а матеріал імпортують з Канади. Та невдовзі це може змінитися. (05.04.2019)  

Мобільний додаток рятує життя від передозування опіоїдами

Щодня в Сполучених Штатах від передозування опіоїдами гинуть 115 осіб. Дослідники розробили програму, яка перетворює смартфон на ехолот. Якщо через наркотик дихання стає нерегулярним, телефон увімкне сигнал тривоги. (11.01.2019)  

Реклама

Докладно

Польський працівник на будівництві в Німеччині

Як ФРН переманює польських працівників з Великобританії

Німеччина скористалася невизначеністю через Brexit та залучила більше польських трудових мігрантів, ніж Великобританія.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  