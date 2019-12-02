Три життєво важливих медпрепарати в Росії прирівняли до наркотиків

У перелік "аптечних наркотиків" потрапили опіоїдне знеболювальне, препарат проти епілепсії та краплі для розширення зіниць. За їх незаконний продаж запроваджується кримінальна відповідальність.
У Росії розширили список заборонених сильнодіючих препаратів, до якого внесли протиепілептичний препарат прегабалін, опіоїдне знеболювальне тапентадол і краплі для розширення зіниць тропікамід. Ці ж препарати входять до переліку "життєво важливих", затвердженого урядом РФ.
З неділі, 1 грудня, набула чинності відповідна постанова прем'єра РФ Дмитра Медведєва, підписана в середині цього року. У міністерстві охорони здоров'я РФ влітку заявили, що ці препарати часто використовуються як наркотики людьми, котрі страждають залежністю від опіоїдів.
Внесення препаратів у цей список означає, що вони продаватимуться в аптеках винятково за одноразовим рецептами, за їхні незаконне виготовлення, переробку, придбання, зберігання і перевезення загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.
У Німеччині ці препарати також продаються за рецептом, для пацієнтів їхня вартість покривається страховкою, оплачується тільки збір у розмірі 5-10 євро.
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